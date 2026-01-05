Πολύ βαρύ ήταν το πρωί της Δευτέρας το κλίμα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή μετά από ανακοπή καρδιάς.

Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού με στιγμές που έγραψε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Παπαδάκης, ενώ η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν τον λόγο πήρε η επί 34 χρόνια αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα, Άννυ Ζιώγα.

Η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

«Μια πολύ δύσκολη μέρα, σήμερα είναι από τις στιγμές που η φωνή βαραίνει, δεν έφυγε ένας απλός δημοσιογράφος, έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου. Για μένα ο Γιώργος δεν ήταν μόνο προϊστάμενος αλλά συνοδοιπόρος επί 34 χρόνια, μια κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη και να ακούω την κοινωνία» είπε εμφανώς συγκινημένη η Άννυ Ζιώγα.

Όπως είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη, «ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος και αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Για όσους δουλέψαμε, ήταν σχολείο, μια καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας».

«Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα στις κουβέντες και τις σιωπές που μοιραστήκαμε» συνέχισε φορτισμένη, εκφράζοντας «ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη διαδρομή που κάναμε. Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο της ζωής μου, καλό ταξίδι Γιώργο».

Όπως είπε, «ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε τόσα σχέδια και δεν πρόλαβε να τα κάνει πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για την εκπομπή. Δεν θα ξεχάσω την εποχή των μνημονίων τη συνέντευξη Θεοδωράκη που καλούσε τον κόσμο να διαδηλώσει. Είχα πάει στη συγκέντρωση και τον είχα πάρει τηλέφωνο και του έλεγα “δεν ξέρεις τι δύναμη έχεις”. Δεν το είχε καταλάβει».

