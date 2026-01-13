Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές του κατά την τελετή των Χρυσών Σφαιρών 2026 το βράδυ της Κυριακής.

Ο 51χρονος σταρ του «Τιτανικού» εθεάθη να συνομιλεί με μία παρευρισκόμενη με ασυνήθιστα έντονο και εκφραστικό τρόπο, προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών του.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με εικασίες σχετικά με το ποιο ήταν το άτομο στο οποίο απευθυνόταν και τι ακριβώς ειπώθηκε, κάτι που πλέον φαίνεται να έχει αποσαφηνιστεί από χρήστη των social media.

Πιστεύεται ότι ο Λεονάρντο μιλούσε με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», Τεγιάνα Τέιλορ, με μια αναγνώστρια χειλιών να αποκαλύπτει πως συζητούσε τις αντιδράσεις της, την ώρα που στην τελετή προβαλλόταν μια ενότητα αφιερωμένη στην K-pop.

Τι έλεγε και σε ποιον ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Η δημιουργός περιεχομένου με προβλήματα ακοής, Jackie G, απέδωσε τον διάλογο ως εξής: «Σε παρακολουθούσα με αυτό το θέμα της K-pop. Ήσουν κάπως [σκύβει μπροστά με απορία]: “Τι είναι αυτό; Ποια είναι η K-pop; Είναι αυτοί; Είναι αυτό;” Γελούσαμε και λέγαμε: “Είναι αυτό; Είναι K-pop;”».

Πέρα από όσα έλεγε, ο σταρ έδειξε τα μάτια του και στη συνέχεια, με παιχνιδιάρικο τρόπο, έδειξε προς το άτομο που βρισκόταν εκτός πλάνου, δίνοντάς του να καταλάβει ότι το «παρακολουθούσε», πριν αρχίσει ενθουσιασμένος να κουνά τα δάχτυλά του και να χειροκροτεί.

Χρήστες του X έσπευσαν να ρωτήσουν με ποιον μιλούσε και τι έλεγε, με την τεχνητή νοημοσύνη Grok να απαντά: «Πρόκειται για ένα viral βίντεο ανάγνωσης χειλιών από τις Χρυσές Σφαίρες του 2026, στο οποίο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνομιλεί με την Τεγιάνα Τέιλορ κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος…»

Η εκδοχή της κωφής αναγνώστριας χειλιών: «Λέει ότι την παρακολουθούσε με “το θέμα της K-pop”, ρωτά “ποια είναι η K-pop;” και γελούν γι’ αυτό, καταλήγοντας με το “ναι, φυσικά, θα υπογράψω”. Πιθανότατα πρόκειται για ανάλαφρο κουτσομπολιό… Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μιλά με την Τεγιάνα Τέιλορ».

We simply need to know who Leonardo DiCaprio was talking to during the commercial break at the #GoldenGlobes 🤔😂 pic.twitter.com/iX0h0RDtPj — Entertainment Tonight (@etnow) January 12, 2026

Πέρα από τη συζήτηση για την K-pop, ο Λεονάρντο έδωσε αφορμή για ακόμη περισσότερα σχόλια με μια αλληλεπίδρασή του με τη σταρ της ταινίας Pretty Woman, Τζούλια Ρόμπερτς, όταν εθεάθη να καλύπτει το στόμα του και να επαναλαμβάνει τη φράση «αυτό είναι σταρ πάουερ!», μετά τη φωτογράφισή τους.

Σε ακόμη ένα βίντεο που έγινε viral, ο Ντι Κάπριο καταγράφηκε να είναι εκφραστικός, ενώ συνομιλούσε με κάποιον σε άλλο τραπέζι κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος.

There’s so much iconic energy in this room 🔥. Leonardo DiCaprio and Julia Roberts pose together at the #GoldenGlobes. #AwardsSeason pic.twitter.com/Fqo5O8AhHS — E! News (@enews) January 12, 2026

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης τελετής, που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς και μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS, καθόταν δίπλα στη μητέρα του, Ίρμελιν Ίντενμπιρκεν, και τον συμπρωταγωνιστή του, Σον Πεν.

Ο Λεονάρντο αποδείχθηκε απρόσμενα η «ψυχή του πάρτι», καθώς ο συνήθως διακριτικός σταρ καταγραφόταν να κάνει αστείες γκριμάτσες.

Οι θαυμαστές παραδέχθηκαν ότι «λάτρεψαν» αυτή τη σπάνια πλευρά του Ντι Κάπριο, ο οποίος συχνά κρύβεται πίσω από μάσκες όταν εμφανίζεται δημόσια.

«Γελάω ασταμάτητα… είναι ο πιο εκφραστικός που τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου», έγραψε ένας χρήστης του X.

Nikki Glaser war bei den Golden Globes heute Nacht wieder in Bestform 😁

Sie zählte die Erfolge von Leonardo DiCaprio auf und sagte:

"Das Beeindruckendste ist, dass du all das erreichen konntest, bevor deine Freundin 30 wurde".

😂pic.twitter.com/nAD2UNiE4P — Base4ever (@Base4ever) January 12, 2026

Οι αστείες γκριμάτσες του δεν περιορίστηκαν μόνο στα διαφημιστικά διαλείμματα, καθώς είχε έντονες αντιδράσεις και στα αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που τον αφορούσαν, κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου της. Εκεί, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στους φακέλους Έπσταϊν, στις πρόσφατες «αντι-εργασιακές» αλλαγές του CBS News, αλλά και στην ερωτική ζωή του ηθοποιού.

Η Γκλέιζερ δεν δίστασε να σατιρίσει έντονα τη φήμη του Ντι Κάπριο για τις σχέσεις του με γυναίκες κάτω των 25 ετών, επαινώντας παράλληλα την ερμηνεία του.

«Τι καριέρα έχεις κάνει», είπε απευθυνόμενη στον Ντι Κάπριο. «Αμέτρητες εμβληματικές ερμηνείες. Έχεις συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους σκηνοθέτες, έχεις κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα Όσκαρ. Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα είναι ότι κατάφερες να τα πετύχεις όλα αυτά πριν η σύντροφός σου κλείσει τα 30. Είναι πραγματικά απίστευτο».

