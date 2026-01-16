Σε έναν ρόλο που ελάχιστοι θα περίμεναν να τη δουν, η Μπριζίτ Μακρόν εμφανίστηκε ως DJ, συμμετέχοντας στην καμπάνια «Pièces Jaunes», με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά δράσεις για παιδιά.
Συγκεκριμένα, η Μπριζίτ Μακρόν επισκέφθηκε τη Disneyland μαζί με τον πρεσβευτή της εκστρατείας Ντιντιέ Ντεσάν και, στο πλαίσιο δράσεων συγκέντρωσης χρημάτων για παιδιά, εμφανίστηκε τόσο ως χορεύτρια όσο και ως DJ.
Περίπου 300 παιδιά συγκεντρώθηκαν στη ειδική εκδήλωση για να συναντήσουν την πρώτη κυρία της Γαλλίας. Η Μακρόν χόρεψε με καλή διάθεση και στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο της DJ στα decks, κάνοντας μια μίξη του τραγουδιού «Forever Young» των Alphaville.
Το κοινό την αντάμειψε με ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα και θετικές αντιδράσεις, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Paris Match.
Η Μπριζίτ Μακρόν, ως πρόεδρος της Fondation des Hopitaux de France, και ο Ντιντιέ Ντεσάν δημιούργησαν μια ημέρα γεμάτη μουσική, χαμόγελα και δραστηριότητες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Η καμπάνια «Pièces Jaunes» θα διαρκέσει έως τις 7 Φεβρουαρίου και, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων, θα συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των νοσηλευόμενων παιδιών και εφήβων.
Δείτε το βίντεο:
Δεν έλειψαν φυσικά και οι επικρίσεις. «Οι αγρότες μπλοκάρουν τους δρόμους με τα τρακτέρ, οι οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα μετά τις 10 του μηνός, η Γαλλία αγκομαχάει… Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μπριζίτ εξακολουθούν να τσουγκρίζουν τα ποτήρια στα πάρτι και στις εκδηλώσεις VIP», γράφει χρήστης στα σόσιαλ.