Σε έναν ρόλο που ελάχιστοι θα περίμεναν να τη δουν, η Μπριζίτ Μακρόν εμφανίστηκε ως DJ, συμμετέχοντας στην καμπάνια «Pièces Jaunes», με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά δράσεις για παιδιά.

Συγκεκριμένα, η Μπριζίτ Μακρόν επισκέφθηκε τη Disneyland μαζί με τον πρεσβευτή της εκστρατείας Ντιντιέ Ντεσάν και, στο πλαίσιο δράσεων συγκέντρωσης χρημάτων για παιδιά, εμφανίστηκε τόσο ως χορεύτρια όσο και ως DJ.

🇫🇷🎶 INSOLITE | Brigitte Macron s'est essayée aux platines de DJ pour les pièces jaunes, à Disneyland. (Paris Match)

Περίπου 300 παιδιά συγκεντρώθηκαν στη ειδική εκδήλωση για να συναντήσουν την πρώτη κυρία της Γαλλίας. Η Μακρόν χόρεψε με καλή διάθεση και στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο της DJ στα decks, κάνοντας μια μίξη του τραγουδιού «Forever Young» των Alphaville.

🚨ALERTE INFO



Brigitte Macron en DJ.



Le symbole parfait d'un macronisme à bout de souffle, qui refuse de tirer le rideau.

👉 Quand Brigitte Macron s’improvise DJ (Déviante Jobarde) pour les pièces jaunes.



Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien dansez maintenant ! (Tant que tu le peux !!!)@Frontieresmedia pic.twitter.com/zlht52o9CV — jean paul (@jeanpau274163) February 6, 2025

Το κοινό την αντάμειψε με ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα και θετικές αντιδράσεις, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Paris Match.

Η Μπριζίτ Μακρόν, ως πρόεδρος της Fondation des Hopitaux de France, και ο Ντιντιέ Ντεσάν δημιούργησαν μια ημέρα γεμάτη μουσική, χαμόγελα και δραστηριότητες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η καμπάνια «Pièces Jaunes» θα διαρκέσει έως τις 7 Φεβρουαρίου και, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων, θα συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των νοσηλευόμενων παιδιών και εφήβων.

Δείτε το βίντεο:

🤮Les agriculteurs bloquent les routes avec leurs tracteurs, les familles n’ont plus rien dès le 10 du mois, la France est à bout de souffle…



Pendant ce temps, Emmanuel Macron et Becoming Brigitte continuent de trinquer dans les galas et réceptions VIP.pic.twitter.com/JZUNpZUYNa — 🕊️Myriam🕊️Sauvons L’humanité🕊️@CelebritesSM🕊 (@Resistance_SM) January 15, 2026

Δεν έλειψαν φυσικά και οι επικρίσεις. «Οι αγρότες μπλοκάρουν τους δρόμους με τα τρακτέρ, οι οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα μετά τις 10 του μηνός, η Γαλλία αγκομαχάει… Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μπριζίτ εξακολουθούν να τσουγκρίζουν τα ποτήρια στα πάρτι και στις εκδηλώσεις VIP», γράφει χρήστης στα σόσιαλ.

