Στη φυλάκισή του, το προσωπικό του στιλ, τα πάρτι που διοργάνωνε στη Μύκονο και την επιλογή της αμφίεσής του αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης.

Αρχικά και με αφορμή τα ρούχα που φορούσε αποκάλυψε ότι «αυτό το έχω πάρει με μια βαλίτσα που στοίχισε 172.000 γεν, δηλαδή 85.000 ευρώ». Στην έκπληξη, δε, του παρουσιαστή απάντησε «εδώ και 50 χρόνια δουλεύω δεν μπορώ να έχω τόσα χρήματα για να ταξιδεύω άνετα;»

Όσον αφορά τη φυλάκισή του, εξήγησε ότι «στη φυλακή φτάσαμε γιατί είχα ένα χρέος στο Δημόσιο για ΦΠΑ. Ήμουν χονδρέμπορος, το 2011 κανείς δεν είχε πρόβλημα μόνο εγώ που δεν μου πλήρωναν το ΦΠΑ…».

Μιλώντας, μάλιστα, για το διάστημα που πέρασε στις φυλακές Κορυδαλλoύ περιέγραψε ότι «ντυνόμουν κανονικά, παρφουμαριζόμουν κανονικά, μετά το 3μηνο πέρασα τέλεια. Είχα γύρω γύρω την αντρίλα που δεν με άγγιζε γιατί αισθανόμουν πιο άντρας αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου αστείο ζορίστηκα πολύ. Είπα Λάκη μου το θερμόμετρο είναι η αισιοδοξία, το βάζεις στη μασχάλη και το κοντρολάρεις και ήμουν σταθερός στην αισιοδοξία μου και έτσι πέρασα τη δυσκολία μου».

Κάποια στιγμή ο Λάκης Γαβαλάς θυμήθηκε και τα πάρτι που έκανε στη Μύκονο για τα οποία, όπως είπε, του έκαναν παράπονα τα μαγαζιά γιατί «άδειαζαν όταν έκανε εγώ πάρτι». Αφού είπε ότι «μπορεί να στοίχιζε και 200.000 ευρώ το πάρτι μου», συμπλήρωσε ότι «το ΦΠΑ έπρεπε να το πληρώσουν όλοι όσοι μου έφερναν κρέατα, λουλούδια, διακοσμητικά κ.α.» συμπλήρωσε ότι «δεν τα εκοβα στην εταιρεία μου αλλά δικά μου. Εγώ έδειξα αγάπη για τη χώρα μου και το σπίτι μου στη Μύκονο το έδωσα στη χώρα για τη χρέη. Μα τι να κλέψω αγάπη μου ήμουν παντοκράτορας, ήμουν δωρητής».

