Συγκινημένος εμφανίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όπου κατέθεσε ως μάρτυρας στο πλαίσιο της αγωγής που έχει καταθέσει κατά του εκδότη της εφημερίδας Daily Mail για παράνομη συλλογή πληροφοριών.

Ο δούκας του Σάσεξ ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής του ότι, κατά την περίοδο που ασκούσε βασιλικά καθήκοντα, «δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί» για τα δημοσιεύματα της εφημερίδας, εξαιτίας του θεσμικού του ρόλου.

Ο πρίγκιπας Χάρι, μαζί με ακόμη έξι δημόσια πρόσωπα —μεταξύ των οποίων ο Έλτον Τζον, ο Ντέιβιντ Φέρνες και η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ— στρέφονται κατά της Associated Newspapers Limited (ANL), κατηγορώντας την για παράνομη συλλογή πληροφοριών μέσω πρακτικών όπως τηλεφωνικές υποκλοπές και παρακολουθήσεις.

Η αγωγή του βασίζεται σε 14 άρθρα που γράφτηκαν την περίοδο 2001-2013, από δύο δημοσιογράφους, τα οποία προκάλεσαν στον πρίγκιπα Χάρι «μεγάλη οδύνη» και δεν είχαν «κανένα αξιόλογο δημόσιο ενδιαφέρον». Από την άλλη, ο εκδότης της εφημερίδας έχει πως προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη πράξη και ότι οι δύο δημοσιογράφοι αξιοποίησαν απολύτως νόμιμες πηγές για τη συλλογή των πληροφοριών.

Μέσα από την κατάθεσή του, ο πρίγκιπας δήλωσε ότι «πάντα είχε μια δύσκολη σχέση με τον Τύπο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και έπρεπε να το αποδεχτεί». Στη συνέχεια ανέφερε: «Τα άρθρα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην αγωγή, είναι μέρος μιας εκστρατείας, μιας εμμονής να παρακολουθούν κάθε πτυχή της ζωής μου, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους και να με οδηγήσουν σε παράνοια, να με απομονώσουν και πιθανώς να με οδηγήσουν στη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ για να πουλήσουν περισσότερα αντίτυπα».

Prince Harry tears up as he whines the media made Meghan Markle’s life an ‘absolute misery’ https://t.co/WP22K8CVjT pic.twitter.com/fyUOwttlL7 — New York Post (@nypost) January 21, 2026

Παράλληλα, επισήμανε ότι άσκησε την αγωγή επειδή ήταν «αποφασισμένος να καταστήσει την Associated υπεύθυνη για τις πράξεις, για το καλό όλων» και ότι αυτό θα γινόταν «για το δημόσιο συμφέρον».

Επίσης, υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που διέρρεαν στον Τύπο δεν προέρχονταν από άτομα του περιβάλλοντός του. «Έχοντας ζήσει σε αυτό το σύστημα όλη μου τη ζωή το είδος των πληροφοριών που καταλήγουν σε αυτά τα άρθρα δεν είναι κάποιες για τις οποίες θα μιλούσα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι από το εδώλιο των μαρτύρων. «Δεν είμαι φίλος με κανέναν από αυτούς τους δημοσιογράφους. Ποτέ δεν ήμουν», σημείωσε.

«Η ζωή μου ήταν ανοιχτή προς όλους για εμπορευματοποίηση, έτσι ήταν από τότε που ήμουν παιδί. Κάθε πτυχή της προσωπικής μου ζωής, έγινε αντικείμενο έρευνας. Το γεγονός ότι πρέπει να κάτσω και τους ακούσω όλους να ισχυρίζονται ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι αηδιαστικό», συμπλήρωσε μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.

Πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή του, ο δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, ισχυρζιμόμενος ότι τα μέσα μετέτρεψαν τη ζωή της σε «μια κόλαση».«Συνεχίζουν να με κυνηγούν, έχουν κάνει τη ζωή της συζύγου μου κόλαση», κατέληξε για να αποχωρήσει, χαμογελαστός αυτή τη φορά, από τη δικαστική αίθουσα.

protothema.gr