Ο «Καποδίστριας» μπορεί να θεωρείται εμπορικός θρίαμβος, έχοντας φτάσει τα 700 χιλιάδες εισιτήρια, ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί που αμφισβητούν καλλιτεχνικά την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή. Παρ’ όλα αυτά, δεν αμφισβητείται το εκτόπισμα του ταλαντούχου πρωταγωνιστή, Αντώνη Μυριαγκού, στον πρώτο πρωταγωνιστικό κινηματογραφικό ρόλο της καριέρας του, ο οποίος έχει ήδη απογειώσει την αξία του στον χώρο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, ο Γιάννης Σμαραγδής παραδέχτηκε ο Αντώνης Μυριαγκός ήταν η έκτη του επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όπως έγινε γνωστό από την εκπομπή «Το ‘χουμε», η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του πρωταγωνιστή στην ταινία «Καποδίστριας» ήταν ο Μιχάλης Σαράντης, ο οποίος μάλιστα είχε φωτογραφηθεί για το πρόμο της ταινίας το 2021.

Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η παραγωγή της ταινίας- λίγο έλειψε να μην καταφέρει να βγει ποτέ στις αίθουσες. Στην ίδια αφίσα είχε ποζάρει ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και ο Ντένης Μακρής, οι οποίοι επίσης τελικά δεν έπαιξαν ποτέ στην ταινία.

Το αρχικό καστ της ταινίας «Καποδίστριας».

«Καποδίστριας» : Τι ανέφερε η αρχική ανακοίνωση το 2021

Δρομολογείται η νέα ταινία του ΓΙΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

Μια ταινία συμφιλιωτική και αισιόδοξη

Δρομολογείται η πολυαναμενόμενη ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ του Γιάννη Σμαραγδή, μια μυθιστορηματική βιογραφία για τον μεγαλύτερο Έλληνα πολιτικό, τον Ιωάννη Καποδίστρια και επιδιώκει να είναι ένα έργο συμφιλιωτικό και αισιόδοξο.

Ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών ΚΑΒΑΦΗΣ, EL GRECO, Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, και τώρα με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ επιδιώκει να «αναδείξει» το εσωτερικό μέγεθος του ανδρός και τη σημασία που είχε και έχει, όχι μόνον για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι μια ταινία για έναν άνθρωπο που όλοι τον ξέρουμε, αλλά στην ουσία δεν τον «γνωρίζουνε». Συγχρόνως θα διεκδικήσει να αναδείξει τον «χρωματισμό της ψυχής του», την κόκκινη κλωστή της επίπονης διαδρομής του και κυρίως το νόημα της «θυσίας» του.

Ο Καποδίστριας μπορεί να έρχεται από το παρελθόν, αλλά στοιχειώνει το παρόν και το μέλλον. Είναι ένας Έλληνας που αφορά όλους μας γιατί «έφερε» βαθέως τις Ελληνικές αξίες και εξ’ αυτού ήταν άνθρωπος της προσφοράς και της αγάπης. Ο βαθύς οραματισμός του, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρώπη, δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας των σκοτεινών δυνάμεων της Ευρώπης αλλά και των ανώριμων καιρών της σπαραζόμενης τότε χώρας μας.

Ένας από τους βασικούς άξονες της ταινίας, ασφαλώς, είναι η σχέση του με την πριγκίπισσα του Βυζαντίου και κυρία επί των τιμών της Τσαρίνας, Ρωξάνδρα Στούρτζα, η οποία είχε τραγική κατάληξη και για τους δυο.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στην αρχή του 2022 και έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί και το χρηματοδοτικό πλάνο της ταινίας.

Γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα: Κέρκυρα, Ναύπλιο, Αίγινα, Ύδρα, Μάνη, Πόρο, Σούνιο, Επίδαυρο, στην Ελβετία: Γενεύη, Λωζάνη, καθώς και στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, εκεί όπου ο Ιωάννης Καποδίστριας ορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών από τον Τσάρο Αλέξανδρο τον πρώτο που τους συνέδεε απροκατάληπτη φιλία.

Η ταινία, επίσης, διεκδικεί να είναι «η τελεία» των εκδηλώσεων για τα διακόσια (200) χρόνια από την ελληνική επανάσταση, όπως είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο Καποδίστριας ήταν η «τελεία» της ελληνικής επανάστασης.

Τον ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια θα υποδυθεί ο Μιχάλης Σαράντης. Έχει ήδη αποσπάσει στο θέατρο το Βραβείο Δημήτρης Χορν και είναι εξοπλισμένος με σπουδαίες ερμηνείες και περγαμηνές από την λάμψη του ταλέντου του.

Ας σημειωθεί ότι τους Ελληνικούς ρόλους των Κολοκοτρώνη, Κουντουριώτη, Μαυρομιχάλη, Σπηλιάδη, Κανάρη, Μαυροκορδάτο κ.λπ. θα τους ερμηνεύσουν διακεκριμένοι Έλληνες ηθοποιοί.

Ρώσοι ηθοποιοί θα υποδυθούν τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Α’, την Τσαρίνα Ελισάβετ, τον Τσάρο Νικόλαο τον Α’, τον μεγάλο Ρώσο ποιητή Αλέξανδρο Πούσκιν, καθώς και την Ρωξάνδρα Στούρτζα, την μεγάλη αγάπη του Καποδίστρια.

Επίσης, Ελβετοί ηθοποιοί θα υποδυθούν τους Ελβετούς φιλέλληνες.

Τον ρόλο του τραπεζίτη και στενού φίλου του Καποδίστρια και ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας Γεώργιου Σταύρου θα υποδυθεί ένας ηθοποιός-έκπληξη.

Η ταινία θα είναι μια συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδος, Ρωσίας και Ελβετίας.

Η ταινία υπολογίζεται να βγει στους κινηματογράφους το φθινόπωρο του 2022 και προγραμματίζονται να γίνουν 4 παράλληλες πρεμιέρες στην Αθήνα, τη Μόσχα, τη Γενεύη και την Νέα Υόρκη.

