Αρπακτικό, απατεώνας, κοινωνιοπαθής, καθίκι και ανθρώπινο σφάλμα ήταν μεταξύ των χαρακτηρισμών που φέρεται να είχε αποδώσει στον Τζάστιν Μπαλντόνι ο Ράιαν Ρέινολντς.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης της συζύγου του ηθοποιού, Μπλέικ Λάιβλι, με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us» αποσφραγίστηκαν χιλιάδες μηνύματα που αφορούν την υπόθεση. Ανάμεσα σε αυτά και εκείνα που φέρεται να έστελνε ο Ρέινολντς. Ένα οργισμένο μήνυμά του μάλιστα σε έναν από τους ατζέντηδές του, το οποίο ήταν γεμάτο βρισιές, ξεπερνά τις χίλιες λέξεις.

«Αυτός ο τύπος είναι πραγματικά πειραγμένος με πολύ περίεργους τρόπους. Μια λοβοτομή με εργαλείο για μπαλάκια πεπονιού βγάζει περισσότερο νόημα από την αυτοκινούμενη, κακοήθη ηλιθιότητα και την αποκρουστική συμπεριφορά του», φέρεται να γράφει σε ένα μήνυμα για τον Μπαλντόνι.

Σε κάποιο άλλο, ο Ρέινολντς σημειώνει: «Ξέρω ότι ακούγομαι θυμωμένος, αλλά σου υπόσχομαι ότι έχω πολύ περισσότερη οργή στο ρεζερβουάρ. Απλώς νιώθω εξαντλημένος και, όπως λένε, “κράτα απόσταση από το πληγωμένο ζώο”».

«Δεν μπορώ και δεν θα κάθομαι να βλέπω τη γυναίκα μου, που από την αρχή αυτής της ταινίας της ζητήθηκε να προσαρμόζεται γύρω από έναν προβληματικό άντρα μόνο και μόνο για να σέρνεται μετά στη λάσπη, ενώ πίσω της χτυπούν το “καμπανάκι της ντροπής”», σχολιάζει.

Revealed: Raging Ryan's obscenity-filled 1,000-word text that has blown-up his 'Mr Nice Guy' image https://t.co/wvLWeW3FO0 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 23, 2026

Τα μηνύματα φαίνεται να δείχνουν ότι ο Ρέινολντς πίεζε ώστε η Λάιβλι να έχει τον τελικό έλεγχο στο μοντάζ, να λάβει τα εύσημα για την επιτυχία της ταινίας και ο Μπαλντόνι που πέρα από πρωταγωνιστής ήταν επίσης σκηνοθέτης και σεναριογράφος να προβεί σε δημόσια συγγνώμη για το κακό εργασιακό περιβάλλον.

Ο Ρέινολντς προσθέτει ότι θέλει μια «απόλυτη, πλήρη, με όλη τη φωνή συγγνώμη» προς τη Λάιβλι και το υπόλοιπο καστ και συνεργείο από τον Μπαλντόνι και τον συμπαραγωγό του Τζέιμι Χιθ, και μάλιστα συνέταξε ο ίδιος ένα προσχέδιο που θεωρούσε αποδεκτό.

Σε άλλο σημείο γράφει ότι θέλει επίσης συγγνώμη από τη Sony για την καμπάνια προώθησης: «Πρέπει απλώς να το αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο». Επίσης, παραθέτει το κείμενο που θέλει να δημοσιευθεί και προσθέτει: «Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Είναι το πιο ανησυχητικό πράγμα που έχω δει ποτέ σε αυτή τη δουλειά. Η Sony πρέπει να σταθεί στο ύψος της. Φτάνει πια».

Δεν βρέθηκε μόνο ο Μπαλντόνι όμως στο στόχαστρο του Ρέινολντς. Δύο εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας, οι Τοντ Μπλακ και Αντρέα Ατζεμιάν, απορρίπτονται από τον ηθοποιο ως «γαμ….α, αναποτελεσματικοί ηλικιωμένοι χωρίς ιδέες ή ικανότητα ουσιαστικής επικοινωνίας. Απλώς αμβλεία όργανα με έξι φράσεις-κλισέ και πέντε λέξεις-κλειδιά».

Και όποιος, κατά τη γνώμη του, δεν προστάτευε επαρκώς τη σύζυγό του, γινόταν επίσης στόχος. «Αρνήθηκε πεισματικά να εγκαταλείψει την ταινία. Δεν κοιμόταν, έχασε αμέτρητες στιγμές με τα παιδιά της κλεισμένη σε αίθουσες μοντάζ», γράφει σε άλλο μήνυμα. «Η Μπλέικ —σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κληθεί να καθαρίσει αυτή τη πρόχειρη, κλισέ καταιγίδα σκ…ν. Το μόνο που δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει είναι η αλήθεια. Και η Μπλέικ έχει μόνο την αλήθεια».

