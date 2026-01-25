Με ένα απρόοπτο περιστατικό βρέθηκε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την άφιξή του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Συγκεκριμένα, λόγω τεχνικού προβλήματος, τα φώτα έσβησαν και το μικρόφωνο σταμάτησε να λειτουργεί, δημιουργώντας αναστάτωση στη σκηνή. Το μπλακ άουτ όμως δεν πτόησε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής συγκέντρωσε γύρω του τους μουσικούς του, ζήτησε από τους θαμώνες να χτυπούν παλαμάκια και τραγούδησε α καπέλα το κομμάτι «Υπάρχω».

O Γιώργος Μαζωνάκης συνέχισε να διασκεδάζει τον κόσμο, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο