Όλα ξεκίνησαν το 1989 στις Κάννες. Ο Ζινεντίν ήταν 17 ετών, ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός παίκτης στην ομάδα των Καννών, που ζούσε σε έναν ξενώνα νέων, μια κατοικία για νέους που προπονούνταν ή ήταν στην αρχή της καριέρας τους.

Η Βερονίκ, τότε 18 ετών, ζούσε επίσης εκεί: είχε εγκαταλείψει τις σπουδές της στη βιολογία για να κυνηγήσει το όνειρό της να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια στο διάσημο σχολείο Rosella Hightower στις Κάννες.

Γνωρίστηκαν στην καντίνα του ξενώνα. Στην αρχή, τίποτα το εντυπωσιακό: ήταν και οι δύο πολύ ντροπαλοί.

Η Βερονίκ αργότερα αφηγήθηκε: «Τραβούσαμε ο ένας την προσοχή του άλλου, αλλά ήμασταν και οι δύο ντροπαλοί, δεν ήταν εύκολο. Εγώ ήμουν αυτή που άρχισε την κουβέντα».

Πολύ γρήγορα, συνειδητοποίησαν ότι ήθελαν το ίδιο πράγμα: μια μεγάλη οικογένεια, αξίες, μια σταθερή ζωή.



Μετακόμισαν μαζί σε ένα μικρό στούντιο, ακόμα χωρίς δεκάρα (ο Ζιζού έβγαζε έναν πολύ μικρό μισθό ως επίδοξος επαγγελματίας εκείνη την εποχή).

O γάμος του Ζιντάν και οι τέσσερις γιοι

Το 1994, μετά από πέντε χρόνια μαζί, παντρεύτηκαν κοντά στο Μπορντό, όπου ο Ζιντάν έπαιζε για τους Γιρονδίνους.



Η Βερονίκ επέλεξε να βάλει την καριέρα της στον χορό σε αναμονή για να ακολουθήσει τον Ζινεντίν στις διάφορες ομάδες του: Μπορντό, Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης.



Έγινε βοηθός πωλητή οπτικών για να διατηρήσει κάποια ανεξαρτησία στην αρχή, και στη συνέχεια αφοσιώθηκε πλήρως στην οικογένεια.



Μαζί, απέκτησαν τέσσερις γιους: ο Ένζο γεννήθηκε το 1995, ο Λούκα το 1998, ο Τεό το 2002 και ο Ελιάζ το 2005.

Ο Ζιντάν ήταν πάντα πολύ σαφής σε αυτό: Η Βερονίκ είναι ο βράχος του, αυτή που κράτησε τα πόδια της στο έδαφος παρά τη δόξα, τα εκατομμύρια και την παγκόσμια φήμη.



Έγραψε μάλιστα στην αυτοβιογραφία του ότι θα «έπεφτε από ένα κτήριο» για να τον αγαπήσει στην αρχή.

Σήμερα, μετά από περισσότερα από 30 χρόνια γάμου, παραμένουν εξαιρετικά διακριτικοί, αποφεύγουν τις κοινωνικές εκδηλώσεις και δίνουν προτεραιότητα στις οικογενειακές στιγμές.

Είναι πιθανώς ένα από τα πιο σταθερά και πιο «φυσιολογικά» ζευγάρια στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

