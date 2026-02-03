Η Κρίστεν Στιούαρτ μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ABC News Live Prime, εξηγώντας ότι η δημόσια αποκάλυψη που έκανε πριν από περίπου δέκα χρόνια αποτέλεσε για την ίδια μια συνειδητή πράξη ελευθερίας, ειλικρίνειας και προσωπικής ακεραιότητας.

Η ηθοποιός, η οποία τον περασμένο Απρίλιο παντρεύτηκε την επί έξι χρόνια σύντροφό της, Ντίλαν Μέγερ, εξήγησε ότι η ανάγκη της να ζει ολόκληρη τη ζωή της και να μην κρύβεται ήταν καθοριστική για την απόφασή της.

«Δεν επρόκειτο τόσο για το να μοιραστώ λεπτομέρειες της σχέσης μου, όσο για να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο να ζουν τη ζωή τους, επειδή κρύβονται», δήλωσε η Στιούαρτ σε αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το PEOPLE, πριν από την προβολή της συνέντευξης. Η ηθοποιός σημείωσε ότι ένιωθε την ευθύνη να δείξει με τη στάση της πως είναι δυνατόν να ζει κανείς ανοιχτά και χωρίς φόβο, παρά τις πιέσεις και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Η Στιούαρτ αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, αγαπημένους και συνεργάτες, οι οποίοι της έλεγαν ότι η καριέρα της θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά αν αποκάλυπτε τη σχέση της δημόσια: «Και εγώ τους απάντησα: ‘Δηλαδή θέλετε να ζω μια μισή ζωή; Και θέλετε να στηρίζω, να διαιωνίζω και να συντηρώ ένα σύστημα που αποκλείει ανθρώπους; Αυτό απλώς δεν μπορώ να το κάνω.’» Η στιγμή αυτή, όπως εξομολογήθηκε, ήταν καθοριστική για το 2017, τη χρονιά που αποφάσισε να κάνει το coming out της.

Η προσωπική ζωή της Στιούαρτ βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον συμπρωταγωνιστή της στο Twilight, Ρόμπερτ Πάτινσον, στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Παρά την αδιάκριτη δημοσιογραφική κάλυψη, η ηθοποιός δήλωσε ότι ποτέ δεν ήθελε να εμπορευματοποιήσει τη ζωή της: «Δεν ήθελα να γίνω μέρος ενός κόμικ. Αυτό που δεν ήθελα, όμως, ήταν να κρυφτώ από τον κόσμο στον οποίο ζούμε».

Στιούαρτ τόνισε επίσης τη σημασία της ορατότητας και της αυθεντικότητας για εκείνη, καθώς ήθελε οι άνθρωποι να τη γνωρίζουν για το ποια πραγματικά είναι. «Καμία από τις σχέσεις μου δεν ένιωσε ποτέ φυλαγμένη, επειδή δεν ήθελα ο κόσμος να με γνωρίζει. Ένιωθα ότι ήδη με γνώριζαν, οπότε δεν χρειαζόταν να συμπληρώσω τα κενά. Εκείνη τη στιγμή, όμως, έμοιαζε με μια δήλωση που ίσως άνοιγε τις πόρτες και για άλλους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Kristen Stewart Says She Chose to Come Out in 2017 Because She Didn't Want to 'Live a Partial Life' (Exclusive) https://t.co/waMPvAzFrC February 2, 2026

Η Στιούαρτ περιέγραψε το coming out της όχι μόνο ως προσωπική απελευθέρωση, αλλά και ως πράξη αλληλεγγύης προς όσους αναγκάζονται να ζουν κρυμμένοι. Για την ίδια, η απόφαση να μοιραστεί δημόσια τη σεξουαλική της ταυτότητα δεν ήταν θέμα δημοσιότητας ή εντυπωσιασμού, αλλά ένας τρόπος να συμβάλει σε μια κοινωνία πιο ανοιχτή, αποδεκτική και χωρίς περιορισμούς για την προσωπική έκφραση.

Η συνέντευξη αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η αυθεντικότητα στη ζωή ενός καλλιτέχνη και πόσο δύναμη μπορεί να έχει η προσωπική επιλογή να ζει κανείς τη ζωή του χωρίς φόβο, δημιουργώντας παράλληλα χώρο και για άλλους να κάνουν το ίδιο.

huffpost.gr