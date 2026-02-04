Μετά τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο, το Παλάτι ενεργοποίησε διαδικασίες διαδοχής, ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, η μετάβαση του θρόνου στον πρίγκιπα Γουίλιαμ να πραγματοποιηθεί γρήγορα και ομαλά. Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη μια παρασκηνιακή προετοιμασία, στο πλαίσιο της οποίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η πριγκίπισσα Κέιτ, μελλοντική βασίλισσα της Αγγλίας. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται και τα πρόσωπα που αποτελούν τον στενό κύκλο των καθημερινών της συνεργατών. Ποιες είναι οι γυναίκες που στέκονται στο πλευρό της σε αυτή τη μεταβατική περίοδο της διαδοχής.

Η Νατάσα Άρτσερ ευθύνεται για τη ραγδαία ενδυματολογική αλλαγή της Κέιτ, από «φοιτητική» σε «πριγκιπική»



Λίζα Ρέιβενσκροφτ, η διαχειρίστρια κρίσεων: Είναι το πιο πρόσφατο και ίσως το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο που εντάχθηκε στην επικοινωνιακή ομάδα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ. Με καριέρα χτισμένη πάνω στις πιο δύσκολες στιγμές μεγάλων οργανισμών, θεωρείται αλεξίσφαιρη στον χειρισμό κρίσεων, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πώς να απορροφά τα πλήγματα προτού αυτά μετατραπούν σε επικοινωνιακή καταιγίδα. Πριν από τον διορισμό της στο Παλάτι του Κένσινγκτον, η Ρέιβενσκροφτ ήταν ανώτερη διευθύντρια στην Edelman, έναν από τους ισχυρότερους παγκόσμιους ομίλους επικοινωνίας. Στο παρελθόν είχε εργαστεί σε κολοσσούς όπως η Marriott και η British Airways, διαχειριζόμενη ζητήματα ασφάλειας, μποϊκοτάζ, ηθικών κρίσεων και υποθέσεων που έφταναν συχνά στα πρωτοσέλιδα. Το πλεονέκτημά της είναι διπλό: γνωρίζει τον τρόπο σκέψης των ΜΜΕ, καθώς υπήρξε και η ίδια δημοσιογράφος, με εμπειρία στο BBC, στο France24 και στο CBS Interactive. Η πρόσληψή της προκάλεσε ερωτήματα για το αν η βασιλική οικογένεια προετοιμάζεται για μελλοντικές αναταράξεις – όπως η πρόσφατη με τον πρίγκιπα Αντριου. Επισήμως, το Παλάτι τονίζει ότι ο ρόλος της αφορά την καθημερινή επαφή με τον Τύπο. Ανεπισήμως, η παρουσία της λειτουργεί καθησυχαστικά, σαν ένα αλεξικέραυνο σε ουρανό που μοιάζει ήρεμος, αλλά ποτέ δεν είναι απολύτως προβλέψιμος.

Με την ιδιωτική γραμματέα της Νάταλι Μπάροουζ



Νατάσα Αρτσερ, η στυλίστρια-σύμβουλος: Για 15 χρόνια υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από στυλίστρια για την πριγκίπισσα. Γι’ αυτό, αν και η Αρτσερ παραιτήθηκε πριν από λίγους μήνες, παραμένει ένα από τα πιο κοντινά της πρόσωπα που τη συμβουλεύεται για ζητήματα που δεν αφορούν μόνο την γκαρνταρόμπα της. Η Αρτσερ ήταν η γυναίκα πίσω από το λεγόμενο «Φαινόμενο Κέιτ», τη μεταμόρφωση μιας νεαρής πανεπιστημιακής απόφοιτης σε παγκόσμιο σύμβολο κομψότητας και μελλοντική βασίλισσα. Προσλήφθηκε το 2010 ως προσωπική βοηθός, την ίδια χρονιά που η Κέιτ και ο Γουίλιαμ αρραβωνιάστηκαν, και σταδιακά εξελίχθηκε σε ανώτερη εκτελεστική ιδιωτική βοηθό. Η Αρτσερ είχε την ευθύνη όχι μόνο της γκαρνταρόμπας, αλλά και της διαχείρισης ημερολογίων και έργων, ταξιδεύοντας αδιάκοπα με το βασιλικό ζεύγος. Σε στυλιστικό επίπεδο, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη Βρετανών σχεδιαστών, στην επαναχρησιμοποίηση ρούχων και στη δημιουργία μιας εικόνας που συνδύαζε προσβασιμότητα και κύρος. Εμβληματικές εμφανίσεις, όπως το πουά φόρεμα μετά τη γέννηση του πρίγκιπα Γεωργίου, φέρουν τη δική της υπογραφή. Η αποχώρησή της, για να ιδρύσει τη δική της συμβουλευτική εταιρεία, έκλεισε έναν κύκλο, αλλά δεν απέκλεισε την παρουσία της από τη ζωή της Κέιτ. Ακόμη και εκτός Παλατιού, η επιρροή της στο βασιλικό στυλ παραμένει αισθητή.

Η προσωπική βοηθός, Σόφι Αγκνιου, η απομάκρυνση της οποίας προκάλεσε ερωτηματικά



Νάταλι Μπάροουζ, η γραμματέας: Είναι το πρόσωπο που γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητας της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Από το 2017 λειτουργεί ως ιδιωτική γραμματέας της Κέιτ και συχνά περιγράφεται ως το δεξί της χέρι. Ο ρόλος της θυμίζει αρχηγό επιτελείου: οργανώνει ημερολόγια, ταξίδια, αλληλογραφία και φροντίζει ώστε η πριγκίπισσα να είναι πλήρως ενημερωμένη πριν από κάθε επίσημη υποχρέωση. Η Μπάροουζ είναι πάντα παρούσα σε σημαντικές εκδηλώσεις, συνήθως ένα βήμα πίσω από τα φώτα, κρατώντας ένα διακριτικό κιτ με όλα τα απαραίτητα. Η αποτελεσματικότητά της αναγνωρίστηκε επισήμως το 2019, όταν τιμήθηκε με τον τίτλο Μέλους του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Η προσωπική της ζωή παραμένει αυστηρά ιδιωτική, παρά τη σημασία του ρόλου της. Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που την καθιστά πολύτιμη: αξιοπιστία, εχεμύθεια και απόλυτη αφοσίωση. Σε έναν κόσμο όπου κάθε κίνηση αναλύεται, η Μπάροους αποτελεί τον ήρεμο πυρήνα που κρατά το σύστημα σε ισορροπία.

Η νταντά, Μαρία Τερέζα Τούριον Μποράγιο, από τους πιο στενούς ανθρώπους της Κέιτ



Μαρία Τερέζα Τούριον Μποράγιο, η νταντά αμέσου δράσεως: Ισως η πιο συναισθηματικά σημαντική συνεργάτιδα της Κέιτ. Προσλήφθηκε το 2014, όταν ο πρίγκιπας Γεώργιος ήταν μόλις οκτώ μηνών, και από τότε βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της οικογένειας. Απόφοιτος του περίφημου κολεγίου Norland, διαθέτει εκπαίδευση που ξεπερνά κατά πολύ τη συμβατική φροντίδα παιδιών, περιλαμβάνοντας ζητήματα ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων. Η παρουσία της σε οικογενειακές και επίσημες εκδηλώσεις, ακόμη και σε ιδιωτικά γεύματα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, δείχνει το επίπεδο εμπιστοσύνης που απολαμβάνει. Εχει συνοδεύσει τα παιδιά σε γάμους, βαφτίσεις, βασιλικές περιοδείες και δημόσιες εμφανίσεις, παραμένοντας πάντα διακριτική. Πηγές τη χαρακτηρίζουν υπομονετική, εξαιρετικά έξυπνη και απόλυτα προσαρμοσμένη στο όχι τόσο αυστηρό πρωτόκολλο που επιθυμούν να καλλιεργήσουν ο Γουίλιαμ και η Κέιτ για τα παιδιά τους. Σε μια οικογένεια που ζει υπό διαρκή παρακολούθηση, η Μαρία αποτελεί το σταθερό, ήσυχο καταφύγιο της παιδικής καθημερινότητας.

Η νέα «σιδηρά κυρία» Λίζα Ρέιβενσκροφτ



Σόφι Αγκνιου, η προσωπική βοηθός: Και μια αλλαγή που αιφνιδίασε τους πάντες, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στο πιο λαμπερό περιβάλλον οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και οι αλλαγές συχνά αθόρυβες αλλά καθοριστικές. Η Αγκνιου υπήρξε για επτά χρόνια μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες στο παρασκήνιο του Παλατιού. Ως προσωπική βοηθός της Κέιτ και επικεφαλής της ομάδας των βοηθών της, είχε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του γραφείου της. Η αποχώρησή της, ωστόσο, δεν ήταν οικειοθελής. Η θέση της καταργήθηκε μετά τον πολυσυζητημένο διαχωρισμό των νοικοκυριών του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, μια αναδιάρθρωση που άλλαξε ριζικά το εσωτερικό τοπίο της βασιλικής αυλής. Η απόφαση φέρεται να αιφνιδίασε το περιβάλλον της Αγκνιου, καθώς ήρθε λίγο μετά την επιστροφή της από τον μήνα του μέλιτος. Παρότι δεν αντικαταστάθηκε άμεσα, η απουσία της σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής. Η Αγκνιου αντιπροσώπευε το παλιότερο, πιο συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας, προτού η Κέιτ διαμορφώσει τη σημερινή, πιο ευέλικτη ομάδα της. Και, βέβαια, το Παλάτι έσπευσε να τονίσει πως δεν πρόκειται για απόλυση της Αγκνιου, αλλά για κατάργηση της θέσης στην οποία ήταν διορισμένη. Παραμένει, ωστόσο, μία από τις γυναίκες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο δίπλα στην πριγκίπισσα.

protothema.gr