Τις πρώτες της δηλώσεις μετά την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026 η Antigoni Buxton έκανε η τραγουδίστρια, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν πως είναι πολύ κυπριακό, τονίζοντας πως δεν την νοιάζει.

Η Antigoni Buxton, η οποία θα εμφανιστεί στον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2026 με το κομμάτι «Jalla», στη συνέντευξη που έδωσε στο Alpha News τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, ανέφερε πως προσπαθεί να μη διαβάζει γενικότερα τα αρνητικά σχόλια, αλλά όταν το κάνει δεν την επηρεάζουν και δεν νευριάζει.

Η τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά για ορισμένα αρνητικά σχόλια που μπορεί να έχουν γίνει για το τραγούδι της: «Προσπαθώ να μη διαβάζω τα αρνητικά σχόλια. Δεν με νευριάζουν. Ξέρω ότι, αν κάνεις κάτι καλά και πάει με δύναμη, θα έχεις και αυτούς που λένε κάτι κακό. Αυτοί που κάθονται στο τηλέφωνο και λένε κακά πράγματα, δεν είναι χαρούμενοι, έτσι το βλέπω εγώ. Αν κάποιοι έχουν πρόβλημα ότι το τραγούδι μας είναι πολύ κυπριακό, άσ’ τους να λαλούν. Δεν με νοιάζει» και έπειτα επιβεβαίωσε πως η χορογράφος της εμφάνισής της θα είναι η Sacha Jean-Baptiste, που είχε χορογραφήσει και την Ελένη Φουρέιρα όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Δείτε το βίντεο

Για το βιντεοκλίπ του «Jalla» και τη συμμετοχή της Σοφίας Χατζηπαντελή σε αυτό, δήλωσε: «Είμαστε φίλες με τη Σοφία Χατζηπαντελή πολλά χρόνια, την ξέρω και γνωριστήκαμε στο Λονδίνο πριν χρόνια. Και όταν γράψαμε αυτό το κομμάτι στο τραγούδι που λέει “κόρη μου, κόρη μου”, είχα στο μυαλό μου ότι “θέλω τη Σοφία να το κάνει αυτό, γιατί της ταιριάζει πάρα πολύ”. Είναι μοναδική και είναι φουλ Κύπρια. Και έτσι την ήθελα στο βιντεοκλίπ και τον Σταύρο Flatley και τον Cypriot Smurf. Ονόματα που βλέπω που μιλάνε για την Κύπρο, που εκπροσωπούν την Κύπρο γενικά. Και τη θεία και τον παππού μου που είναι στην καρδιά μου. Και αυτοί είναι πάρα πολύ περήφανοι που θα πάω στη Eurovision και είναι πάρα πολύ περήφανοι γενικά για την Κύπρο μας. Έτσι να τους έχω στο βίντεο κλιπ είναι πάρα πολύ όμορφο».

Τέλος, η Antigoni Buxton επισήμανε πως επικοινώνησε μαζί της η Ελένη Φουρέιρα όταν ανακοινώθηκε ότι θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου Φέτος: «Μου είχε στείλει η Φουρέιρα, όταν βγήκαν τα νέα ότι θα πάω Eurovision, γιατί άνοιξα τη συναυλία της στο Λονδίνο λίγο πριν. Είπε “είμαι πολύ χαρούμενη για σένα και αν θέλεις κάποια tips είμαι εδώ”. Σίγουρα θα πάρω τα tips από τη Φουρέιρα. Και ναι, μίλησα και με την Κλαυδία και θα ήθελα να μιλήσω με άλλους καλλιτέχνες που έχουν πάει. Είναι πολύ μοναδικό πράγμα και, ναι, θέλω να μάθω τα πάντα», κατέληξε.

Το τραγούδι της Antigoni Buxton για την Eurovision 2026

