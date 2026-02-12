Τη μεταγραφική «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ενεργοποίησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνει επίσημα τη συμφωνία με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών (έναντι περίπου 10.000.000 ευρώ)

Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε το τελευταίο διάστημα το μεγάλο «colpo grosso», εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο Χέιζ-Ντέιβις δεν είχε καταλήξει σε οριστική απόφαση για το μέλλον του, με την υπόθεσή του να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας.

Η ανακοίνωση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η οριστική εξέλιξη ήρθε δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Πολύ θα ήθελα να είμαι κάτω στο Σούνιο μαζί με τον Φρι, αλλά βαριέμαι να κατέβω τέτοια ώρα. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλό σας βράδυ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ στο story του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα στην Αθήνα, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα.

Έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να ενσωματωθεί

Μετά την υπογραφή, ο Παναθηναϊκός AKTOR προσθέτει στο ρόστερ του έναν παίκτη που θεωρείται από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ευρώπη, σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες και ενισχύει σημαντικά την ομάδα ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών της.

Εδώ και μήνες, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» είχε προαναγγείλει την έλευση ενός αθλητή που θα άλλαζε τα δεδομένα. Η διοίκηση κινήθηκε μεθοδικά, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, προκειμένου να προσθέσει στο αγωνιστικό παζλ το κομμάτι που θα εκτόξευε την ομάδα σε άλλο επίπεδο. Ο Χέις-Ντέιβις αποτέλεσε εξαρχής βασικό στόχο, όμως η υπόθεση μόνο απλή δεν ήταν.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα ήταν η αποδέσμευσή του από το ΝΒΑ. Μετά την ανταλλαγή του από τους Σανς και την αποχώρησή του από τους Μπακς, ο 31χρονος φόργουορντ βρέθηκε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι καριέρας, καλούμενος να επιλέξει αν θα συνεχίσει να κυνηγά το «όνειρο» της άλλης πλευράς του Ατλαντικού ή αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη ως πρωταγωνιστής.

Στην κούρσα της υπογραφής του μπήκαν δυναμικά ισχυροί «παίκτες». Η Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσε εξαιρετικά ανταγωνιστική πρόταση, αξιοποιώντας και τη σύνδεση του αθλητή με τον Δημήτρη Ιτούδη, ενώ η Φενέρμπαχτσε επένδυσε στο γνώριμο περιβάλλον και στις κοινές αναμνήσεις από την κατάκτηση της κορυφής στο Άμπου Ντάμπι. Το σκηνικό έμοιαζε ανοιχτό.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, δεν έκανε βήμα πίσω. Παρά την αρχική επιφυλακτικότητα του παίκτη, οι «πράσινοι» επέμειναν, αύξησαν την πίεση και επανήλθαν με βελτιωμένους όρους, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα ήταν να γείρει η πλάστιγγα προς την Αθήνα και να ολοκληρωθεί μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό και ότι η Φενέρ είχε αποχωρήσει από τη διεκδίκησή του.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα και η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

Ποιος είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι Αμερικανός φόργουορντ, γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1994 στο Οχάιο, που αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις «3» και «4». Με ύψος 2,01 μ., αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα πολυσύνθετου φόργουορντ, καθώς συνδυάζει μέγεθος, αθλητικότητα και ικανότητα στο περιφερειακό σουτ. Το παιχνίδι του χαρακτηρίζεται από υψηλό μπασκετικό IQ, ένταση στην άμυνα και ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο παρκέ.

Έγινε γνωστός στο αμερικανικό κοινό μέσα από την παρουσία του στο πανεπιστήμιο του Γουισκόνσιν, όπου είχε ηγετικό ρόλο και ξεχώρισε για την ωριμότητα και τη σταθερότητά του. Παρότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο NBA, πέρασε από οργανισμούς όπως οι Λος Άντζλες Λέικερς, Τορόντο Ράπτορς και Σακραμέντο Κιγκς, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Στις 25 Ιουλίου 2025, ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε στο NBA και υπέγραψε στους Φοίνιξ Σανς συμβόλαιο ενός έτους. Στις 6 Φεβρουαρίου εντάχθηκε στους Μιλγουόκι Μπακς μέσω trade και αμέσως αφέθηκε ελεύθερος, με αποτέλεσμα αρκετές ομάδες από τη Euroleague να εξετάσουν την περίπτωσή του.

Στην Ευρωλίγκα έχει 213 συμμετοχές με Ζαλγκίρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρ – κυρίως με προπονητή του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους – και στην τελευταία του σεζόν με την τουρκική ομάδα στην οποία αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης 2025, μέτρησε 18.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Ο Χέιζ κατέχει το ρεκόρ σκοραρίσματος στην Ευρωλίγκα σε ένα παιχνίδι, με 50 πόντους.

