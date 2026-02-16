Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να απουσίασε από το παρκέ του NBA All Star Game λόγω τραυματισμού, ωστόσο ο Greek Freak έκλεψε τα βλέμματα στα αποδυτήρια, έχοντας στο πλευρό του τους γιους του και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο.

Αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ είπε στον έναν από τους γιους του ότι «σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα».

«Σε 15 χρόνια ο Γουέμπι θα είναι ακόμα στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Πόσο χρονών είσαι; Τεσσάρων; Οπότε στα 19 σου θα γίνεις ντραφτ, θα βγεις ρούκι της χρονιάς, θα γίνεις All Star και μετά θα καρφώσεις πάνω από τον Γουέμπι; Ναι ναι ναι» είπε ο Giannis στο ένα από τα παιδιά του.

Στη συνέχεια τα παιδιά του Αντετοκούνμπο έψαχναν τον σέντερ των Σπερς με τον πατέρα τους να τους λέει «να, αυτός ο ψηλός είναι» και εκείνα να εμφανίζονται εντυπωσιασμένα από το ύψος και το μέγεθος του Γάλλου σταρ του ΝΒΑ.

Όταν, δε, ρώτησαν τον διάσημο πατέρα τους αν είναι καλύτερος από τον Γουεμπανιάμα και εκείνος τους απάντησε «1.000%, 1.000.000%», έβαλαν τα γέλια με τον Greek Freak να σχολιάζει «είπαν κάνε παιδιά και θα είσαι χαρούμενος. Έρχεσαι στα αποδυτήρια και είναι πιο εντυπωσιασμένα από τον αντίπαλο».

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, από την πλευρά του, ήταν πολύ φιλικός με τους Αντετοκούνμπο junior κάνοντας μάζι τους high-five όταν τον συνάντησαν στα αποδυτήρια

protothema.gr