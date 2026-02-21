Ο Akylas αναδεικνύεται στο πρόσωπο των τελευταίων ημερών, μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό που τον καθιστά τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Η επικράτησή του με το τραγούδι Ferto τον έφερε στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, με έντονη παρουσία τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στα ΜΜΕ.

Το Ferto σάρωσε τα πάντα στον ελληνικό τελικό, κατακτώντας την απόλυτη βαθμολογία τόσο από την ελληνική και την διεθνή επιτροπή όσο και από το κοινό.

«Είμαι πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένος. Θα προσπαθήσω να κάνω όλα τα άτομα που πίστεψαν σε μένα και με στήριξαν όλο αυτό το διάστημα, πραγματικά περήφανους. Θα βάλω τα δυνατά μου και χειλόφωνο εννοείται!», είπε ο Akylas λίγα λεπτά μετά τη νίκη του.

Πλέον, ο Akylas προετοιμάζεται για τον ημιτελικό της Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Ήδη, το Ferto ακούγεται παντού και φαν της Eurovision ποστάρουν στα social τις αντιδράσεις του, όταν το ακούν.

Η ελληνική συμμετοχή έχει σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση των στοχηματικών, με την Φινλανδία να αποτελεί το φαβορί μέχρι στιγμής αν και δεν έχει ανακοινώσει τραγούδι.

Akylas: Το βίντεο με το Ferto σε διάφορες γλώσσες

Μάλιστα, ο τραγουδιστής ανήρτησε προ ημερών ένα βίντεο στο οποίο γράφει τον στίχο «φέρτο μου» σε διάφορες γλώσσες. «Γεια σου κόσμε, Φέρτο σημαίνει». Στο reel, μεταξύ άλλων σχολίασε ο νικητής της Eurovision 2009, Αλεξάντερ Ρίμπακ. «Το λατρεύω αυτό! 🥰 Πραγματικός διασκεδαστής».

