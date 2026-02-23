Η φετινή απονομή των BAFTA ανέδειξε τη δυναμική του «One Battle After Another», το οποίο απέσπασε έξι βραβεία, ενώ τη μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς προκάλεσε ο Ρόμπερτ Αραμάγιο. Δείτε ποιοι ξεχώρισαν στη σημαντικότερη κινηματογραφική διοργάνωση της Βρετανίας.
Το «One Battle After Another» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των BAFTA 2026, κατακτώντας συνολικά έξι βραβεία και εδραιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο ισχυρές ταινίες της χρονιάς. Η δημιουργία του Πολ Τόμας Άντερσον επιβεβαίωσε τις προβλέψεις, κυριαρχώντας τόσο στις βασικές κατηγορίες όσο και στις ερμηνευτικές.
Η βραδιά, που φιλοξενήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, κινήθηκε σε πιο χαλαρούς τόνους, με τον Άλαν Κάμινγκ να δίνει ρυθμό με χιούμορ και αυθορμητισμό. Ωστόσο, πέρα από τις ανάλαφρες στιγμές, η τελετή είχε σαφές αγωνιστικό ενδιαφέρον.
Ανάμεσα στους πρώτους μεγάλους νικητές ήταν ο Σον Πεν, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για τη συμμετοχή του στο «One Battle After Another», ενώ η Γούνμι Μοσάκου απέσπασε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Sinners».
Η σημαντικότερη ανατροπή της βραδιάς ήρθε στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κατάφερε να επικρατήσει απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο. Η ερμηνεία του στην ταινία «I Swear» του χάρισε όχι μόνο το βραβείο, αλλά και το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα, σφραγίζοντας τη βραδιά με διπλή διάκριση.
Η ταινία «I Swear», μία ανεξάρτητη βιογραφική παραγωγή, εστιάζει στη ζωή του ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος μάλιστα έδωσε το «παρών» στην τελετή. Η ιστορία του, που συνδέεται με τη διάγνωση του συνδρόμου Τουρέτ και την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, προσέδωσε ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος στη στιγμή της βράβευσης.
Οι νικητές των BAFTA 2026 ανά κατηγορία
Καλύτερη Ταινία
One Battle After Another
Καλύτερη Βρετανική Ταινία
Hamnet
Καλύτερο Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό
Pillion
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
Sentimental Value
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
Apocalypse in the Tropics
Καλύτερη Ταινία Animation
Zootopia 2
Καλύτερη Παιδική & Οικογενειακή Ταινία
Zootopia 2
Βραβείο Σκηνοθεσίας
Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another
Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο
Sinners
Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
One Battle After Another
Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου
Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet
Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου
Ρόμπερτ Αραμάγιο – I Swear
Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου
Γούνμι Μοσάκου – Sinners
Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου
Σον Πεν – One Battle After Another
Καλύτερο Casting
Sinners
Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας
Sinners
Καλύτερο Μοντάζ
F1
Βραβείο Ενδυματολογίας
Frankenstein
Βραβείο Make Up & Hair
Frankenstein
Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική
Sinners
Βραβείο Σκηνογραφίας
Frankenstein
Καλύτερος Ήχος
F1
Καλύτερα Οπτικά Εφέ
F1
Καλύτερη Βρετανική Ταινία Animation Μικρού Μήκους
Cardboard
Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους
Terence
Βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα
Ρόμπερτ Αραμάγιο
