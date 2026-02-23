Η φετινή απονομή των BAFTA ανέδειξε τη δυναμική του «One Battle After Another», το οποίο απέσπασε έξι βραβεία, ενώ τη μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς προκάλεσε ο Ρόμπερτ Αραμάγιο. Δείτε ποιοι ξεχώρισαν στη σημαντικότερη κινηματογραφική διοργάνωση της Βρετανίας.

Το «One Battle After Another» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των BAFTA 2026, κατακτώντας συνολικά έξι βραβεία και εδραιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο ισχυρές ταινίες της χρονιάς. Η δημιουργία του Πολ Τόμας Άντερσον επιβεβαίωσε τις προβλέψεις, κυριαρχώντας τόσο στις βασικές κατηγορίες όσο και στις ερμηνευτικές.

Η βραδιά, που φιλοξενήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, κινήθηκε σε πιο χαλαρούς τόνους, με τον Άλαν Κάμινγκ να δίνει ρυθμό με χιούμορ και αυθορμητισμό. Ωστόσο, πέρα από τις ανάλαφρες στιγμές, η τελετή είχε σαφές αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στους πρώτους μεγάλους νικητές ήταν ο Σον Πεν, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για τη συμμετοχή του στο «One Battle After Another», ενώ η Γούνμι Μοσάκου απέσπασε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Sinners».

Η σημαντικότερη ανατροπή της βραδιάς ήρθε στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κατάφερε να επικρατήσει απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο. Η ερμηνεία του στην ταινία «I Swear» του χάρισε όχι μόνο το βραβείο, αλλά και το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα, σφραγίζοντας τη βραδιά με διπλή διάκριση.

Η ταινία «I Swear», μία ανεξάρτητη βιογραφική παραγωγή, εστιάζει στη ζωή του ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος μάλιστα έδωσε το «παρών» στην τελετή. Η ιστορία του, που συνδέεται με τη διάγνωση του συνδρόμου Τουρέτ και την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, προσέδωσε ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος στη στιγμή της βράβευσης.

Οι νικητές των BAFTA 2026 ανά κατηγορία

Καλύτερη Ταινία

One Battle After Another

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

Hamnet

Καλύτερο Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό

Pillion

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Sentimental Value

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Apocalypse in the Tropics

Καλύτερη Ταινία Animation

Zootopia 2

Καλύτερη Παιδική & Οικογενειακή Ταινία

Zootopia 2

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Sinners

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

One Battle After Another

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Ρόμπερτ Αραμάγιο – I Swear

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Γούνμι Μοσάκου – Sinners

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Σον Πεν – One Battle After Another

Καλύτερο Casting

Sinners

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας

Sinners

Καλύτερο Μοντάζ

F1

Βραβείο Ενδυματολογίας

Frankenstein

Βραβείο Make Up & Hair

Frankenstein

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Sinners

Βραβείο Σκηνογραφίας

Frankenstein

Καλύτερος Ήχος

F1

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

F1

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Animation Μικρού Μήκους

Cardboard

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Terence

Βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα

Ρόμπερτ Αραμάγιο

Δείτε φωτογραφίες:

Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ

Μόνικα Μπελούτσι

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Κίλιαν Μέρφι

Τίμοθι Σαλαμέ

CNN.gr