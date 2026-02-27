Νέο πλήγμα δέχεται ο Μπραντ Πιτ, καθώς και ο γιος του Μάντοξ φέρεται να αφαίρεσε το επώνυμο του πατέρα του, διατηρώντας μόνο αυτό της μητέρας του, Αντζελίνα Τζολί. Η εξέλιξη έρχεται περίπου οκτώ μήνες μετά την απόφαση της αδελφής του Σιλόκ να αποσύρει επίσης το επώνυμο «Πιτ», ενισχύοντας την εικόνα αποστασιοποίησης ορισμένων από τα παιδιά του διάσημου ζευγαριού από τον πατέρα τους.

Η αποκάλυψη έγινε από το περιοδικό People την Πέμπτη, αφότου ο Μάντοξ αναφέρθηκε στους τίτλους τέλους της νέας ταινίας της μητέρας του «Couture», ως Μάντοξ Τζολί και όχι ως Μάντοξ Τζολί – Πιτ.

Πώς έγινε γνωστή η αλλαγή του επιθέτου

Ο 24χρονος εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη στο δράμα, το οποίο έκανε πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, «στα ενημερωτικά σημειώματα παραγωγής που δόθηκαν στους δημοσιογράφους, το όνομα του Μάντοξ αναφερόταν ως Μάντοξ Τζολί» όταν η ταινία παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Αντζελίνα Τζολί με τον γιο της Μάντοξ

Αντιθέτως, στην προηγούμενη ταινία της Αντζελίνας Τζολί «Maria» για τη θρυλική υψίφωνο Μαρία Κάλλας, ο Μάντοξ, που εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής, αναφερόταν στους τίτλους ως Μάντοξ Τζολί-Πιτ.

Η Αντζελίνα Τζολί με τα παιδιά της Παξ, Μάντοξ και Ζαχάρα

Ποια άλλα αδέρφια άλλαξαν τα επίθετά τους σε Τζολί

Και δεν είναι ο μόνος από τα αδέρφια που αποστασιοποιείται από το επίθετο Πιτ. Τον Μάιο του 2024, στο πρόγραμμα για το The Outsiders, το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ στο οποίο η Βιβιέν βοήθησε την Αντζελίνα να κάνει την παραγωγή, η έφηβη αναφέρθηκε ως Βιβιέν Τζολί.

Η Αντζελίνα Τζολί με την κόρη της Βιβιέν

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η Essence δημοσίευσε ένα βίντεο της φοιτήτριας Ζαχάρα, η οποία συστήνεται ως μέλος της αδερφότητας Alpha Kappa Mu Pi. «Το όνομά μου είναι Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί. Και προσγειώθηκα από το Golden State στην πόλη γεμάτη αγγέλους: το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια» είπε.

Τον ίδιο μήνα και η Σιλό άλλαξε νόμιμα το όνομά της σε Σιλό Τζολί λίγο μετά την ενηλικίωση. Σύμφωνα με τη διαδικασία αλλαγής ονόματος της Καλιφόρνια, η Σιλό ήταν υποχρεωμένη να δημοσιεύσει τις φόρμες αλλαγής ονόματος σε μια εφημερίδα. Η Σιλό επέλεξε να το κάνει στους Los Angeles Times.

Πάντως, ενώ η αλλαγή ονόματος της Σιλό είναι επίσημη, δεν είναι σαφές εάν τα άλλα αδέρφια έχουν ακολουθήσει κάποια νομική διαδικασία. Τότε, ο δικηγόρος της Σιλό είχε δηλώσει αναφορικά με την αλλαγή του ονόματός της ότι η πελάτισσά του «έλαβε μια ανεξάρτητη και σημαντική απόφαση μετά από επώδυνα γεγονότα».

protothema.gr