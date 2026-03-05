Η Britney Spears συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 4/3 στη Ventura για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, η τραγουδίστρια τέθηκε υπό κράτηση το ίδιο βράδυ και αφέθηκε ελεύθερη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 5/3, χωρίς να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 4 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι για τον ίδιο λόγο είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό και ο Justin Timberlake, πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας. Ο καλλιτέχνης αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν οδηγήσει και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram λίγο μετά τη σύλληψη.

cnn.gr