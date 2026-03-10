Ο Χάρης Ρώμας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση με μια νέα αστυνομική κωμωδία, την οποία συνυπογράφει ξανά με τη Άννα Χατζησοφιά, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία τους σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.

Τελευταία φορά, που είδαμε κάτι καινούργιο από εκείνους στην τηλεόραση, ήταν το 2021 με τον τελευταίο κύκλο του reunion του «Καφέ της Χαράς» στον ΑΝΤ1. Παράλληλα, βέβαια, με τις επαναλήψεις δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να βλέπουμε δουλειές τους, όπως το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και το «Οι Μεν Και Οι Δεν». Τώρα, επιστρέφουν τηλεοπτικά με μία εντελώς νέα δουλειά.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, σε δηλώσεις του στις κάμερες, ο Χάρης Ρώμας είχε αποκαλύψει ότι εκείνος και η Άννα Χατζησοφιά ετοιμάζουν μία νέα σειρά. Τότε ο Χάρης Ρώμας δεν είχε δώσει σχεδόν καμία άλλη πληροφορία. Είχε αναφέρει μόνο ότι θα συνεργαστούν ξανά και ότι είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και η σειρά είναι σχεδόν κλεισμένη. Είχε αποφύγει να απαντήσει μέχρι και σε ποιο κανάλι θα φιλοξενηθεί η νέα σειρά.

Μία νέα αστυνομική κωμική σειρά από τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Χατζησοφιά

Ο Χάρης Ρώμας τώρα βρέθηκε στο «Happy Day» και, αν και πάλι δεν μας έδωσε τίτλο ή κανάλι, αποκάλυψε κάποια παραπάνω στοιχεία στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Σε ερώτηση για την επιστροφή του στην τηλεόραση, είπε ότι είναι ένα βήμα πριν τις υπογραφές για τη νέα του σειρά με την Άννα Χατζησοφιά και ότι έχουν γράψει αρκετά επεισόδια για αυτήν. Το δίδυμο συνεργάζεται ξανά σε μία κωμική σειρά, αλλά σε ένα διαφορετικό για εκείνους παρακλάδι της, αφού θα πρόκειται για αστυνομική κωμωδία.

Για να προχωρήσει η νέα σειρά και επίσημα, έχει μείνει να λυθεί το οικονομικό κομμάτι. Όπως είπε ο Χάρης Ρώμας, η προηγούμενη σειρά, που ετοίμαζε και θα ήταν κωμωδία εποχής, σκάλωσε στο θέμα των χρημάτων, αφού κρίθηκε ότι η παραγωγή της θα ήταν αρκετά ακριβή.

Η αστυνομική κωμική σειρά, που έχει τώρα στα σκαριά, έχει και αυτή ένα κόστος, αν και όχι τόσο μεγάλο. Οπότε ο προϋπολογισμός της είναι αυτό, που πρέπει να συμφωνηθεί, για να ξεκινήσουν και επίσημα την παραγωγή της. Όσο για τις δικές του απολαβές, ο Χάρης Ρώμας αποκάλυψε ότι πλέον φροντίζει σε κάθε συμβόλαιο για νέα τηλεοπτική σειρά να προβλέπεται τι έσοδα θα έχει ο ίδιος, σε περίπτωση που καταλήξουν να παίζονται σε επαναλήψεις εσαεί. Λογικό, αφού αυτό έχει συμβεί με τις περισσότερες από τις δουλειές του.