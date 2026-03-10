Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, το νέο ευρωπαϊκό παράσημο τιμής που θεσμοθετείται.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αποκάλυψε σήμερα τα ονόματα των πρώτων βραβευθέντων με το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Παράσημο Αξίας, μια διάκριση που απονέμεται για τη σημαντική συμβολή τους στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

«Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν», δήλωσε η Πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων βραβευθέντων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι νικητές που ανακοινώθηκαν επιλέχθηκαν από την επιτροπή επιλογής του Τάγματος, η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο Μέτσολα, τις Αντιπροέδρους του Ευρωκοινοβουλίου Σόφι Βιλμές και Έβα Κόπατζ, καθώς και τους Μισέλ Μπαρνιέρ, Ζοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοζέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα. Οι προτάσεις των βραβευθέντων προήλθαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ανάμεσα στους πρώτους που θα παρασημοφορηθούν θα είναι η Ανγκελα Μέρκελ (πρώην καγκελάριος της Γερμανίας), η Λέχ Βαλέσα (πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πρόεδρος της Ουκρανίας).

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν ως Διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας οι: Βάλντας Αντάμκους (πρώην Πρόεδρος της Λιθουανίας), Τζέρι Μπούζεκ (πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Ανιμπάλ Καβάκο Σίλβα (πρώην Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας), Σαούλι Νιινιστο (πρώην Πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας), Πιέτρο Παρολίν (Καρδινάλιος και Γραμματέας της Αγίας Έδρας), Μαίρη Ρόμπινσον (πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), Μάια Σάντου (Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας), Χαβιέρ Σολάνα (πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας), Βόλφανγκ Σούσελ (πρώην Καγκελάριος της Αυστρίας) και Ζαν Κλοντ Τρισέ (πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Τέλος, ανακοινώθηκαν ως Εντιμότατα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, οι: Ζοσέ Αντρέ (σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen»), Γιάννης Αντετοκούνμπο,Μαρκ Γκιντάρα (δικηγόρος και ακαδημαϊκός), Σάντρα Λεϊνίτσε (γιατρός, επιστήμονας και ακαδημαϊκή ηγέτης), Ολεξάντρα Μάτβιτσουκ (δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων), Βιβιάν Ρέντινγκ (πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και οι Πολ Ντέιβιντ Χιούσον (γνωστός ως Bono), Ντέιβιντ ΧάουελΈβανς, Άνταμ Σαρλ Κλέιτον και Λόρενς Τζόσεφ Μάλιν Τζούνιορ, μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2.

