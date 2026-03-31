Την επιστροφή της στη σκηνή ανακοίνωσε σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της, η Σελίν Ντιόν, γνωστοποιώντας ότι θα πραγματοποιήσει 10 συναυλίες στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε τις φήμες που είχαν ενισχυθεί από διαφημιστική καμπάνια στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή της μετά τη μάχη με το σύνδρομο Stiff-Person (σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου).

«Φέτος θα λάβω το καλύτερο δώρο της ζωής μου. Θα έχω την ευκαιρία να έρθω να σας δω και να τραγουδήσω ξανά για εσάς στο Παρίσι από αυτό το φθινόπωρο, τον Σεπτέμβριο», δήλωσε η τραγουδίστρια, η οποία έκλεισε τα 58 της χρόνια, μιλώντας στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 2.

Η ανακοίνωση προβλήθηκε ταυτόχρονα μέσω φωτεινού σόου στον Eiffel Tower. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου, ενώ η γενική διάθεση θα αρχίσει στις 10 Απριλίου.

Η Ντιόν γνώρισε παγκόσμια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με το τραγούδι My Heart Will Go On, το οποίο αποτέλεσε το βασικό μουσικό θέμα της κινηματογραφικής επιτυχίας Titanic.

Διαγνώστηκε το 2022 με το σύνδρομο Stiff-Person

Σημειώνεται ότι η καριέρα της τέθηκε σε παύση το 2022 για λόγους υγείας, όταν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με το σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο Stiff-Person, το λεγόμενο «σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου», το οποίο προκαλεί έντονους μυϊκούς σπασμούς και την είχε καταστήσει ανίκανη να τραγουδήσει.

Η διάγνωση την οδήγησε αρχικά στην αναβολή και στη συνέχεια στην ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας Courage World Tour.

Από τους πιο πετυχημένους εμπορικά καλλιτέχνες όλων των εποχών

Η Ντιόν συγκαταλέγεται στους πιο εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, με τεράστια έσοδα από πωλήσεις άλμπουμ και συναυλίες. Πραγματοποίησε δύο μακροχρόνιες εμφανίσεις στο Las Vegas, την περίοδο 2003-2007 και 2011-2019, οι οποίες θεωρήθηκαν από τις πιο κερδοφόρες στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια απουσίας πραγματοποιήθηκε στην τελετή έναρξης των Olympic Games 2024, όπου ερμήνευσε το τραγούδι Hymne à l’amour της Edith Piaf.

Η εμφάνιση αυτή είχε ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι η καλλιτέχνιδα θα μπορούσε να επιστρέψει μελλοντικά σε μεγάλες μουσικές σκηνές διεθνώς.

