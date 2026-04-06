Σε ρυθμούς… ΟΑΚΑ φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά η Άννα Βίσση.

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της ημερομηνίας της συναυλίας που έκανε η ίδια στην τελευταία εμφάνισή της στο Hotel Ermou, στο Instagram δημοσιεύθηκε το πρώτο promo βίντεο για τη συναυλία του Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο ξεκινάει με πλάνα της Άννας Βίσση να εναλλάσσονται με αυτά θεατών συναυλίας. Στη συνέχεια το πλάνο ανοίγει, με την αγαπημένη τραγουδίστρια να εμφανίζεται στη σέντρα του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

Το βίντεο κλείνει με τις λέξεις Άννα και ΟΑΚΑ στα κόκκινα καθώς και την ημερομηνία της συναυλίας στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε επίσημα τη συναυλία που ετοιμάζει τον Σεπτέμβριο του 2026 στο ΟΑΚΑ στην τελευταία εμφάνισή της στο Hotel Ermou.

«Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κι εγώ και ο Νίκος και όλοι οι συνεργάτες μου, για την αγάπη που μας δείχνετε και αυτά που περιμένετε να κάνουμε, γιατί αυτά είναι που μας φτιάχνουν και μας κάνουν να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ φέτος. Από τώρα ανησυχώ και προσπαθώ να το φτιάξω όσο καλύτερα γίνεται. Θα ανταμίψω αυτή την αγάπη σας με ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπορώ. Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βγει όπου να’ ναι ανακοίνωση. Τι να το κρύψω; 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε. Κλείνει ένας ωραίος κύκλος, και εύχομαι και σε εσάς, που με εμπιστεύεστε, που με ακολουθείτε, να ανοίξει ένας καινούργιος καλύτερος. Γι’ αυτό θα προσπαθώ πάντα», είπε.

protothema.gr