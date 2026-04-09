Ο Ιρλανδός ηθοποιός Μάικλ Πάτρικ, γνωστός για τις ερμηνείες του σε έργα του Σαίξπηρ αλλά και για τη συμμετοχή του στη σειρά «Game of Thrones», πέθανε σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Ναόμι Σίχαν, μέσω ανάρτησης στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός απεβίωσε στις 7 Απριλίου σε νοσοκομείο της Βόρειας Ιρλανδίας, περιστοιχισμένος από την οικογένεια και φίλους του. Όπως ανέφερε, είχε διαγνωστεί με τη νόσο τον Φεβρουάριο του 2023.

Michael Patrick/Facebook

Η νόσος του κινητικού νευρώνα είναι μια προοδευτική νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τη λειτουργία των μυών, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει οριστική θεραπεία.

Σε συγκινητικό τόνο, η σύζυγός του περιέγραψε τον Μάικλ Πάτρικ ως έναν άνθρωπο γεμάτο ζωντάνια και γενναιοδωρία, που ενέπνεε όσους τον γνώριζαν, τόσο κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του όσο και πριν από αυτήν.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ο Πάτρικ είχε έντονη παρουσία στο θεατρικό σανίδι, συμμετέχοντας σε παραγωγές της Royal Shakespeare Company στο Λονδίνο, όπως τα «Measure for Measure» και «Το ημέρωμα της στρίγγλας». Ακόμη και μετά τη διάγνωσή του, συνέχισε να εμφανίζεται στη σκηνή, ερμηνεύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Ριχάρδο Γ΄» στο Lyric Theatre του Μπέλφαστ το 2024.

Στην τηλεόραση, είχε εμφανιστεί στην έκτη σεζόν του «Game of Thrones», καθώς και σε σειρές του BBC όπως «This Town» και «Blue Lights».

Σε μία από τις τελευταίες του δημόσιες αναρτήσεις, τον Φεβρουάριο, ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στην πορεία της υγείας του, σημειώνοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούσε να έχει σχέδια και λόγους να συνεχίσει να ζει.

cnn.gr