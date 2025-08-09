Μια ιδιαίτερη περιπέτεια είχε μία Αμερικανή καθώς φωτογράφιζε τον ουρανό στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όταν μια νυχτερίδα μπήκε στο στόμα της.

Σύμφωνα με το KFF Health News η 33χρονη Αμερικανή φωτογράφιζε τον νυχτερινό ουρανό στο Γκλεν Κάνιον όταν συνέβη το περιστατικό. Πανικοβλημένη, η Έρικα άρχισε να ουρλιάζει, επιτρέποντας στη νυχτερίδα να μπει στο στόμα της για λίγα δευτερόλεπτα.

Ο πατέρας της, ο οποίος είναι γιατρός, τη συμβούλεψε να πάει στο νοσοκομείο άμεσα για να εμβολιαστεί κατά της λύσσας.

Και έτσι έκανε. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, έκανε και άλλα εμβόλια κατά της λύσσας σε κλινικές στην Αριζόνα και τη Μασαχουσέτη, από όπου καταγόταν.

Συνολικά, έκανε τέσσερις δόσεις του εμβολίου κατά της λύσσας και τέσσερις ενέσεις ανοσοσφαιρίνης, οι οποίες ενίσχυσαν τα αντισώματα κατά του ιού, τα οποία πληρώνει μόνη της με τον λογαριασμό να φθάνει τα 20.749 δολαρίων (17.800 ευρώ) καθώς την περίοδο του ατυχήματος δεν ήταν ασφαλισμένη.

