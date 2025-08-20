Ένας υπερτυχερός στη Γαλλία κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ στο EuroMillions, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για τη χώρα, σύμφωνα με τον όμιλο FDJ United. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει μοιραστεί ποτέ από τυχερό παιχνίδι στη Γαλλία.

Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο κέρδος είχε καταγραφεί το 2021, όταν ένας παίκτης στην Ταϊτή, Γαλλική Πολυνησία, είχε κερδίσει 220 εκατ. ευρώ. Φέτος, αντίστοιχα τζακπότ των 250 εκατ. είχαν καταλήξει σε παίκτες στην Αυστρία και την Ιρλανδία.

Το ποσό των 250 εκατ. ευρώ είναι το ανώτατο όριο κερδών που μπορεί να μοιράσει το EuroMillions. Το τζακπότ έφτασε εκεί επειδή κανείς δεν είχε προβλέψει σωστά τους αριθμούς στην κλήρωση της 15ης Αυγούστου, η οποία μοίραζε 234 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 24, 31, 34, 41, 43 και τα αστέρια 6 και 8. Ο νικητής έχει στη διάθεσή του 60 ημέρες για να εμφανιστεί με το δελτίο του. Αν δεν το πράξει, το ποσό θα επανακληρωθεί τέσσερις φορές και, αν δεν βρεθεί νικητής, θα αναδιανεμηθεί στους δεύτερους τυχερούς της 5ης κλήρωσης.

protothema.gr