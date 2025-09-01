Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της Jesse, της σκυλίτσας που παρέμεινε για δύο ημέρες ανάμεσα στα ερείπια πολυκατοικίας στο Κίεβο, αναζητώντας τον ιδιοκτήτη της που σκοτώθηκε στη μαζική ρωσική επίθεση της 28ης Αυγούστου. Τελικά, διασώστες της πολιτικής προστασίας αποφάσισαν να την υιοθετήσουν, χαρίζοντάς της ένα νέο σπίτι.

Η Jesse δεν έφυγε ούτε στιγμή από το σημείο όπου βρισκόταν μαζί με τον άνθρωπό της πριν από το χτύπημα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν έδειξαν το ζώο να ουρλιάζει και να περιπλανιέται στην κατεστραμμένη είσοδο της πολυκατοικίας, συγκλονίζοντας χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ο κόσμος της σταμάτησε στις 28 Αυγούστου. Αλλά η αδιάρρηκτη πίστη της κράτησε τη Jesse ανάμεσα στα ερείπια στο Κίεβο», ανέφερε σε ανάρτησή της η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας, η οποία έκανε γνωστό ότι η σκυλίτσα βρήκε τελικά καταφύγιο σε μια νέα οικογένεια.

