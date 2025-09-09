Ο Μπαράκ Ομπάμα κατέκτησε το 5ο του βραβείο Emmy, επικρατώντας απέναντι σε κορυφαίους υποψηφίους, ανάμεσά τους τον Τομ Χανκς. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βραβεύτηκε στην κατηγορία καλύτερης αφήγησης για το δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix «Οι Ωκεανοί μας» με τίτλο «Ινδικός Ωκεανός», στο πλαίσιο των Creative Emmy Awards της Κυριακής (7/9).

Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο Ομπάμα βραβεύεται ως αφηγητής. Είχε κερδίσει το 2022 και το 2023 για τις παραγωγές «Our Great National Parks» και «Working: What We Do All Day», ενώ την ίδια περίοδο απέσπασε και δύο Emmy για παιδιά και οικογένειες («Ada Twist, Scientist» και «We the People»).

Η φετινή του νίκη αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς βρέθηκε απέναντι σε ονόματα διεθνούς κύρους όπως ο Ντέιβιντ Ατενμπορο, ο Ίντρις Έλμπα και η Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ. Ειδικά η «μονομαχία» με τον Τομ Χανκςείχε συμβολική διάσταση, αφού ο Ομπάμα του είχε απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016.

Πέρα από τα Emmy, ο Ομπάμα έχει βραβευτεί και με δύο Grammy για τα ηχογραφημένα έργα του «Dreams from My Father» (2006) και «The Audacity of Hope» (2008).

protothema.gr