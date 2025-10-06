Ο Ζοάο Μαρίνιο Νέτο από τη Βραζιλία, ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο σύμφωνα με το Guinness World Records, γιόρτασε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου τα 113α γενέθλιά του.

Ο Νέτο, που γεννήθηκε το 1912 στον δήμο Μαρανγουάπε της πολιτείας Σεαρά, είναι ο τελευταίος εν ζωή άνδρας που γεννήθηκε εκείνη τη χρονιά και κατατάσσεται 26ος στη λίστα με τους γηραιότερους άνδρες όλων των εποχών. Το ορόσημο γιορτάστηκε με μεγάλη οικογενειακή συγκέντρωση, σύμφωνα με το Guinness.

Όταν ανακηρύχθηκε επίσημα ο γηραιότερος άνδρας του κόσμου τον Νοέμβριο του 2023, σε ηλικία 112 ετών και 52 ημερών, ο Νέτο είχε αποκαλύψει το μυστικό της μακροζωίας του: να περιβάλλεται από καλούς ανθρώπους και να έχει πάντα δίπλα του τους αγαπημένους του.

Ο Νέτο δεν είναι ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος – ο τίτλος αυτός ανήκει στην 116χρονη Έθελ Κάτερχαμ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία του συγκινεί: μεγάλωσε σε αγροτική οικογένεια και ξεκίνησε να εργάζεται στα χωράφια με τον πατέρα του από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Με την πρώτη του σύζυγο, Ζοζέφα Αλμπάνο ντος Σάντος, απέκτησε τέσσερα παιδιά, ενώ με τη δεύτερη σύντροφό του, Αντόνια Ροντρίγκες Μόουρα, απέκτησε ακόμη τρία. Σήμερα, έξι από τα οκτώ παιδιά του βρίσκονται στη ζωή, ενώ έχει 22 εγγόνια, 15 δισέγγονα και τρία τρισέγγονα.

Ο Βραζιλιάνος υπεραιωνόβιος διατηρεί επαφή με άλλους κατόχους ρεκόρ. Τον περασμένο Αύγουστο απέστειλε ευχές στην Έθελ Κάτερχαμ για τα 116ά γενέθλιά της, σε μια κίνηση που το LongeviQuest χαρακτήρισε ως «την πρώτη καταγεγραμμένη επικοινωνία ανάμεσα στον γηραιότερο άνδρα και τη γηραιότερη γυναίκα του κόσμου».

iefimerida.gr