Στιγμές αναστάτωσης και πανικού σημειώθηκαν στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια το Σάββατο (11 Οκτωβρίου), όταν ένας γορίλας όρμησε με δύναμη στο γυάλινο φράγμα του κλουβιού του, σπάζοντας ένα από τα τρία προστατευτικά στρώματα.

Σύμφωνα με τις αρχές του ζωολογικού κήπου, πρόκειται για τον 10χρονο Ντέννι, έναν γορίλα των δυτικών πεδινών περιοχών, βάρους περίπου 180 κιλών, που έσπασε μέρος του γυαλιού στο τμήμα Gorilla Forest.

Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες φαίνεται ο Ντέννι να ορμά στο γυαλί και να το χτυπά με δύναμη, προκαλώντας πανικό σε οικογένειες που έτρεξαν να απομακρυνθούν. «Αισθανθήκαμε σαν σεισμό πριν συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη», δήλωσε η επισκέπτρια Τζάκι Ντάουμπλερ στο 10News.

Eyewitness video captured the heart-stopping moment a gorilla rushed the glass at a viewing enclosure in San Diego Zoo, leaving it cracked and startling bystanders. pic.twitter.com/uUSl1E7Zu6 — ABC News (@ABC) October 14, 2025

Στο σημείο έσπευσαν φύλακες ασφαλείας, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα. Το γυαλί θρυμματίστηκε στο σημείο πρόσκρουσης, χωρίς όμως να σπάσει εντελώς, καθώς αποτελείται από τρία στρώματα σκληρυμένου υλικού ασφαλείας.

Ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε ότι ο Ντέννι δεν τραυματίστηκε, ενώ τόσο εκείνος όσο και ο σύντροφός του μεταφέρθηκαν προσωρινά πίσω από τα παρασκήνια έως ότου ολοκληρωθούν οι επισκευές.

Το περιστατικό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αδελφού του, του 30χρονου Maka, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να σχετίζεται με την επιθετική συμπεριφορά του.

Η Δρ Έριν Ράιλι, καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, εξήγησε ότι τέτοιες «επιθετικές εκδηλώσεις» είναι φυσιολογικές στους γορίλες, ιδιαίτερα όταν αισθάνονται απειλή ή στρες από το πλήθος.

protothema.gr