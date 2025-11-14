Συνολικά 128 φορές απέτυχε ένας υποψήφιος οδηγός στις θεωρητικές εξετάσεις για τα σήματα, ενώ μέχρι σήμερα έχει πληρώσει περίπου €3.300 χωρίς να έχει πιάσει καν το τιμόνι.

Η επιμονή είναι αναμφίβολα αρετή και μπορεί να συμβάλει στην κατάκτηση του πιο φιλόδοξου στόχου -ή ακόμη και λιγότερο φιλόδοξων, όπως η επιτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Για ορισμένους υποψηφίους, η αποτυχία για 127 φορές στις θεωρητικές εξετάσεις θα αποτελούσε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να βγουν στον δρόμο. Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται πληροφορίες από τη σχολή οδήγησης “The AA”, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση ενός υποψηφίου που πριν από λίγες ημέρες κόπηκε για 128η φορά.

Η θεωρητική εξέταση για το δίπλωμα οδήγησης στον Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και βιντεοσκοπημένες ασκήσεις για τον εντοπισμό κινδύνων στον δρόμο. Αν ο υποψήφιος οδηγός αποτύχει, δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην πρακτική εξέταση των οδηγικών του ικανοτήτων.

Σύμφωνα με τη σχολή οδήγησης “The AA”, πρόκειται για μία εξέταση που δυσκολεύει αρκετούς υποψηφίους, καθώς από τα περίπου 2,8 εκατομμύρια θεωρητικά τεστ που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Μάρτιος 2024 – Μάρτιος 2025, μόλις το 44,9% ήταν επιτυχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάθε προσπάθεια στοιχίζει 23 λίρες (26 ευρώ), επομένως οι 128 αποτυχημένες προσπάθειες έχουν στοιχίσει στον συγκεκριμένο υποψήφιο 2.944 λίρες (3.333 ευρώ). Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των προσπαθειών, οπότε οι υποψήφιοι μπορούν να προσπαθήσουν όσες φορές επιθυμούν μέχρι να επιτύχουν.

Από την άλλη μεριά, ούτε το πρακτικό τεστ είναι φθηνό, αφού κοστίζει 62 λίρες (70 ευρώ) τις καθημερινές και 75 λίρες (85 ευρώ) τα σαββατοκύριακα. Έχει καταγραφεί στο παρελθόν περίπτωση υποψηφίου που πέρασε με την 75η προσπάθεια, και ενός άλλου με την 59η. Ωστόσο οι 128 αποτυχημένες προσπάθειες αποτελούν ανεπίσημο ρεκόρ Ηνωμένου Βασιλείου.

carandmotor.gr