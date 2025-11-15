Τα συλλεκτικά κουκλάκια Labubu, που τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία και έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό σε μικρούς και μεγάλους, αναμένεται να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, τα Labubu θα πρωταγωνιστήσουν σύντομα σε κινηματογραφική ταινία, με λεπτομέρειες για την παραγωγή και το δημιουργικό σχήμα να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη τάση μεταφοράς δημοφιλών συλλεκτικών ειδών και παιχνιδιών στο κινηματογραφικό σύμπαν, αξιοποιώντας τη δυναμική των fandoms και την αυξημένη ζήτηση για νέες franchise ιστορίες.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένη στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, αναφέρει το δημοσίευμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουμένων σχεδίων ή θα περιλαμβάνει ηθοποιούς. Η Sony Pictures δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.

Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, τα οποία πωλούνται από την κινεζική Pop Mart, έγιναν μόδα φέτος. Διάσημοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Ριάνα και η Λίζα του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Blackpink, έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις με Labubu. Νέοι σχηματίζουν ουρές για να αγοράσουν Labubu σε συσκευασίες που κρατούν καλά κρυμμένο το μυστικό του περιεχομένου, χωρίς να γνωρίζει ο καταναλωτής τη μορφή της φιγούρας που θα αποκτήσει.

H Sony Pictures είχε αναλάβει την παραγωγή της κινηματογραφικής σειράς «Jumanjι» καθώς και της ταινίας «KPop Demon Hunters» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix.

ΑΠΕ – ΜΠΕ