Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, που ανήκε σε ένα από τα πιο συγκινητικά ζευγάρια του Τιτανικού, πωλήθηκε σε δημοπρασία για 1,78 εκατομμύρια λίρες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για αντικείμενο που σχετίζεται με το θρυλικό ναυάγιο.

A pocket watch worn by Isidor Straus on the Titanic and recovered with his body, set to be auctioned. The watch is engraved with the date of his 43rd birthday, so it was likely a birthday gift. The watch was passed down through the Straus family after the sinking. pic.twitter.com/IHHOIYearB November 17, 2025

Το 18 καρατίων, χαραγμένο ρολόι της εταιρείας Jules Jurgensen, ανήκε στον Ίσιντορ Στράους, επιβάτη πρώτης θέσης και συνιδιοκτήτη των Macy’s, ο οποίος πνίγηκε μαζί με τη σύζυγό του, Ίντα, όταν το πλοίο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1912. Το ζευγάρι έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία Titanic, όπου παρουσιάστηκαν να αγκαλιάζονται στο τελευταίο τους λεπτό — μια εικόνα που έχει μείνει χαραγμένη.

La coppia di anziani sul letto era composta da Ida e Isidor Strauss, proprietari dei grandi magazzini Macy’s di New York. A lei venne offerto un posto su una scialuppa, ma rifiutò per rimanere accanto al marito dicendo: “Abbiamo vissuto insieme, moriremo insieme". ❤ #Titanic pic.twitter.com/bDk3KO2R1U — AnnaLaRossa (@AnnaLaDeaRossa) October 13, 2023

Ο Στράους αρνήθηκε θέση σε σωσίβια λέμβο, λέγοντας πως «δεν θα φύγω πριν από τους άλλους άντρες», ενώ η Ίντα αρνήθηκε να τον εγκαταλείψει. Οι δύο τους εθεάθησαν για τελευταία φορά καθισμένοι σε ξαπλώστρες στο κατάστρωμα, πλάι-πλάι, καθώς το πλοίο χανόταν στα παγωμένα νερά.

Το ρολόι, που ανακτήθηκε από το σώμα του Στράους και επιστράφηκε στην οικογένεια, παρέμενε για δεκαετίες οικογενειακό κειμήλιο. Η πώλησή του πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Henry Aldridge & Son στο Γουίλτσιρ και αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί για αντικείμενο του Τιτανικού.

Μαζί του, γράμμα της Ίντα Στράους γραμμένο σε χαρτί αλληλογραφίας του Τιτανικού πωλήθηκε έναντι £100.000. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε επίσης ρολόι τσέπης, πουλήθηκε πέρυσι αντί £1,56 εκατ., και είχε προσφερθεί στον καπετάνιο ενός από τα πλοία που διέσωσαν πάνω από 700 επιβάτες.

