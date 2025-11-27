Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη χιονοστιβάδα που καταπλάκωσε σκιέρ σε χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία νωρίτερα σήμερα, με απολογισμό τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Στο βίντεο, φαίνεται η στιγμή που η τεράστια χιονοστιβάδα είναι σε πλήρη εξέλιξη «καταδιώκοντας» τους σκιέρ που εκείνη την ώρα ήταν σε δράση, κατεβαίνοντας την πίστα.

Όπως μπορεί να δει κανείς, οι σκιέρ προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν την παγωμένη λαίλαπα που έρχεται από πίσω τους χωρίς όμως αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό είναι το πόσο μικροί φαίνονται οι σκιέρ σε σχέση με τον τεράστιο όγκο χιονιού που τους κυνηγά με ορμή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο πέρασμα Daunscharte, μια περιοχή έξω από τις σηματοδοτημένες πίστες, στον παγετώνα Stubai, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν εννέα ανθρώπους ζωντανούς, ενώ τρεις τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Τιρόλο. Δεν είχε γίνει γνωστό πόσο σοβαρά ήταν τα τραύματά τους.

Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε περίπου 250 άτομα, μεταξύ των οποίων διασώστες, ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ελικόπτερα έρευνας. Οι μεγάλες μάζες χιονιού έφτασαν έως και σε χαμηλότερο τμήμα της πίστας, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της λειτουργίας της για λόγους ασφαλείας.

Παρά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, μέχρι το μεσημέρι δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το αν υπήρχαν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από το χιόνι, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά εν όψει των δύσκολων καιρικών συνθηκών και του κινδύνου νέων καταπτώσεων.

