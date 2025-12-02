Ιδιοκτήτης κατοικίας στην Αλταντίνα ανακάλυψε ότι μια τεράστια αρκούδα είχε εγκατασταθεί κάτω από το σπίτι του μένοντας άφωνος!

Ο 63χρονος Κένεθ Τζόνσον παρατήρησε για πρώτη φορά φθορές γύρω από το χώρο κάτω από το σπίτι του τον περασμένο Απρίλιο, όταν βρήκε σπασμένα τούβλα κι ένα ξύλινο κάλυμμα, φθορές που έμοιαζαν να έχουν προκληθεί από κάποιο ζώο.

Τον Ιούνιο, μετά από νέες ζημιές, ο Τζόνσον τοποθέτησε μια κάμερα για να παρακολουθεί τον χώρο. Ωστόσο, η τρομακτική ανακάλυψη έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είδε την τεράστια καφέ αρκούδα να έχει κάνει… κατάληψη στον χώρο κάτω από το σπίτι του.

«Δεν ξέρω πώς μπήκε εκεί κάτω. Πρέπει να είναι γυμναστής», δήλωσε ο Τζόνσον στην εφημερίδα Los Angeles Times, σχολιάζοντας το μικρό μέγεθος του χώρου σε σύγκριση με το μέγεθος της αρκούδας.

Βίντεο που κατέγραψε η κάμερα παρακολούθησης, δείχνει την αρκούδα να προσπαθεί να βγει από το χώρο.

Την Παρασκευή, όταν ο Τζόνσον άλλαζε τις μπαταρίες της κάμερας, η αρκούδα του γρύλισε από μέσα, κι από τον φόβο «έτρεμε σαν φύλλο για μισή ώρα». Αμέσως κάλεσε το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Λος Άντζελες, που τον παρέπεμψε στο υπουργείο Αλιείας και Άγριας Ζωής της πολιτείας, αλλά λόγω της αργίας του Σαββατοκύριακου χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα.

Ζώντας δίπλα σε μια γιγάντια αρκούδα

Παρά τον φόβο του ο Τζόνσον δεν πιστεύει ότι η αρκούδα αποτελεί άμεση απειλή. Διατηρεί αποστάσεις, ενώ ακόμα και η γάτα του, η «Μπου», δείχνει τρομοκρατημένη από την παρουσία του ζώου.

Γείτονες έχουν δει την αρκούδα να περιφέρεται στην περιοχή και η κάμερα δείχνει ότι συχνά βγαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας για τροφή και επιστρέφει τη νύχτα.

Ο Τζόσον ανέφερε ότι δεν είναι άγνωστη η παρουσία άγριας ζωής στην περιοχή του Altadena, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν ο πατέρας του είχε ανακαλύψει έναν βόα σε ψυγείο στο γκαράζ. «Η παρουσία της άγριας ζωής έχει αλλάξει λόγω ξηρασίας και πυρκαγιών», είπε.

Ο Τζόνσον, που ακόμα δεν γνωρίζει το φύλο της αρκούδας, έχει δύο υποψήφια ονόματα: Ούρσα (στα λατινικά ursus σημαίνει αρκούδα) ή Μπάρι. Η τελευταία καταγραφή του ζώου έγινε γύρω στις 6 π.μ. του Σαββάτου, και από τότε δεν έχει φύγει. «Δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να βγει από εκεί», ανέφερε ο ίδιος.

