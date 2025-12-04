Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, σύμβολο της εορταστικής περιόδου στη Νέα Υόρκη, φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Μανχάταν, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επισκέπτες.

Το φετινό εντυπωσιακό έλατο είναι στολισμένο με πάνω από 50.000 πολύχρωμα LED φώτα, ενώ την κορυφή του κοσμεί ένα αστέρι Swarovski βάρους 408 κιλών.

Η Ρίμπα ΜακΕντάιρ, σταρ της country μουσικής, παρουσίασε τη ζωντανή μετάδοση της τελετής φωταγώγησης για λογαριασμό του NBC. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η διάσημη χορευτική ομάδα Radio City Rockettes, η οποία φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια της. Επίσης, τραγούδησαν μεταξύ άλλων οι Μάικλ Μπουμπλέ, Μαρκ Άντονι και Γκουέν Στεφάνι.

✨🎄 It’s time! The Rockefeller Center Christmas Tree is lit for the season! pic.twitter.com/jvLd0tQZUa — Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025

A holiday tradition like no other ✨ The @Rockettes just took the stage at @nbc Christmas at Rockefeller Center! pic.twitter.com/GX3GJuQrKn — Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025

Το έλατο, ύψους 23 μέτρων, κόπηκε από έναν κήπο στην περιοχή του Άλμπανι, περίπου 240 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Τζούντι Ρας, δήλωσε ότι η οικογένειά της το δώρισε στη μνήμη του συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε πριν από πέντε χρόνια σε ηλικία 32 ετών. Η ίδια ανέφερε ότι το δέντρο είχε φυτευτεί από τους προπαππούδες του συζύγου της τη δεκαετία του 1920.

«Αυτό βοηθά να γεμίσει ένα τεράστιο κενό», δήλωσε η Ρας στο NBC πριν την τελετή. «Αισθανόμαστε σαν να είναι και πάλι μαζί μας, φέρνοντας όλη την οικογένεια κοντά».

Το δέντρο θα παραμείνει στο σημείο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, θα κοπεί και θα μετατραπεί σε ξύλα για χρήση από την φιλανθρωπική οργάνωση Habitat for Humanity.

