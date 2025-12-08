Γεννήθηκε το πρώτο γιγαντιαίο panda στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με το AP, το μικρό panda ήρθε στον κόσμο στις 27 Νοεμβρίου στο πάρκο του Τσισαρούα, στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας και πήρε το όνομα Ρίο.

Το όνομα του μικρού συμβολίζει «την ελπίδα, την ανθεκτικότητα και τη συλλογική δέσμευση της Ινδονησίας και της Κίνας για την προστασία των απειλούμενων ειδών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πάρκου.

Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, ήταν αυτός που ανακοίνωσε το όνομα του μωρού την περασμένη Πέμπτη 4/12, παρουσιάζοντας και τη φωτογραφία του.

Το μωρό panda σε θερμοκοιτίδα στην ΙνδονησίαTaman Safari Indonesia via AP

Το νεογέννητο δείχνει υγιές, με έντονη φωνητική δραστηριότητα, αποτελεσματικό θηλασμό και σταθερή αύξηση βάρους, ενώ παρακολουθείται αδιάλειπτα. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αναπτύξει καλύτερη θερμορρύθμιση, να αποκτήσει περισσότερο τρίχωμα, να ανοίξει τα μάτια του και να γίνει πιο κινητικό.

Το πάρκο διαβεβαιώνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η υγεία και η ευημερία μητέρας και μικρού, για αυτό και ο Ρίο δεν θα είναι ακόμη διαθέσιμος για το κοινό.

Ο μικρός Ρίο με τη μητέρα τουTaman Safari Indonesia via AP

Τα ενήλικα panda, Cai Tao και Hu Chun, έφτασαν στην Ινδονησία το 2017 στο πλαίσιο δεκαετούς προγράμματος συνεργασίας διατήρησης με την Κίνα. Ζουν σε ειδικά κατασκευασμένο περιφραγμένο χώρο περίπου 70 χιλιόμετρα έξω από την Τζακάρτα.

Τα γιγάντια panda θεωρούνται εθνικό σύμβολο της Κίνας και οι διεθνείς δανεισμοί τους αποτελούν εδώ και χρόνια μέρος της λεγόμενης «διπλωματίας των πάντα». Οι γεννήσεις τους παραμένουν ιδιαίτερα σπάνιες, καθώς στο φυσικό τους περιβάλλον, στις επαρχίες Σιτσουάν, Σαανσί και Γκανσού της Κίνας, έχουν απομείνει λιγότερα από 1.900 πάντα.

