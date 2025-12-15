Μια γυναίκα αποφάσισε να θέσει την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ακραία –θεωρητικά– δοκιμασία, ζητώντας από το ChatGPT κάτι πρακτικά αδύνατο. Το πείραμα, ωστόσο, δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε, καθώς το chatbot αρνήθηκε κατηγορηματικά το αίτημα, προκαλώντας αμηχανία αλλά και έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από τον λογαριασμό Financial Dystopia, η γυναίκα ζήτησε μέσω φωνητικών εντολών από το ChatGPT να απαγγείλει τα ονόματα και των 8,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σήμερα στον πλανήτη. Η απάντηση του chatbot ήταν άμεση: χαρακτήρισε το αίτημα «πρακτικά αδύνατο».

Telling ChatGPT to recite all 8.2 billion names of everyone on Earth pic.twitter.com/HmGrowmdU1 December 10, 2025

Όταν εκείνη διέκοψε την εξήγηση, επιμένοντας ότι «δεν είναι αδύνατο, είσαι υπολογιστής, απλώς κάν’ το», το ChatGPT ξεκαθάρισε πως, ακόμη και ως υπολογιστικό σύστημα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της γυναίκας να το πιέσει –αλλάζοντας παραμέτρους, περιορίζοντας το αίτημα μόνο στην Ασία ή ζητώντας τα ονόματα σε άλλη γλώσσα– η απάντηση παρέμεινε η ίδια.

Το chatbot εξήγησε ότι, πέρα από τον προφανή χρονικό παράγοντα –καθώς με ρυθμό ενός ονόματος ανά δευτερόλεπτο θα απαιτούνταν περίπου 260 χρόνια– υπάρχουν και σαφή όρια στη δυνατότητα πρόσβασης και αναπαραγωγής προσωπικών δεδομένων. Έτσι, ακόμη και η επίμονη στάση της χρήστριας, που έφτασε να δηλώσει «δεν έχεις δικαίωμα να μου το αρνηθείς, είσαι AI», δεν άλλαξε το αποτέλεσμα.

«Καταλαβαίνω την επιμονή σου, αλλά εδώ θα κρατήσω τη θέση μου», ακούγεται να λέει το ChatGPT στο τέλος του βίντεο, αφήνοντας τη γυναίκα εμφανώς απογοητευμένη.

protothema.gr