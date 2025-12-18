Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φυσικό φαινόμενο σημειώθηκε στο νότιο Ιράν, όταν καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν τα παράκτια νερά γύρω από το νησί Ορμούζ σε μια κατακόκκινη θάλασσα.

Οι εικόνες από το λεγόμενο φαινόμενο της «βροχής αίματος» στο νησί του Ιράν έκαναν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας δέος και σχόλια περί «Αποκάλυψης» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καταρρακτώδεις βροχές στο νότιο Ιράν μετά από ιστορική ξηρασία

Το φαινόμενο καταγράφηκε έπειτα από νυχτερινή καταιγίδα, που έφερε περίπου 100 χιλιοστά βροχής – ποσότητα πενταπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο της περιοχής-.

Η έντονη βροχόπτωση ακολούθησε τη χειρότερη ξηρασία, που έχει βιώσει το Ιράν εδώ και μισό αιώνα, με τη χώρα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Στο νησί Ορμούζ, το νερό της βροχής παρέσυρε μεγάλες ποσότητες κόκκινου, πλούσιου σε σίδηρο εδάφους από τους χαρακτηριστικούς βράχους και τους λόφους, καταλήγοντας στη θάλασσα και βάφοντας σε έντοκο κόκκινο χρώμα τις ακτές.

Το βίντεο που έγινε viral και οι αντιδράσεις

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν χειμάρρους κόκκινου νερού να κατεβαίνουν από τους λόφους και να χύνονται στον Περσικό Κόλπο.

Οι εικόνες από το νησί του Ιράν και τα κατακόκκινα νερά γύρω του προκάλεσαν πλήθος σχολίων, με ορισμένους χρήστες να κάνουν αναφορές σε βιβλικές προφητείες και «σημάδια των έσχατων καιρών».

Άλλοι, ωστόσο, έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι πρόκειται για απολύτως φυσικό φαινόμενο. «Ευτυχώς σήμερα γνωρίζουμε την επιστήμη και δεν πέφτουμε σε δεισιδαιμονίες», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Η επιστημονική εξήγηση του φαινομένου

Επιστήμονες εξηγούν ότι το εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα στα νερά του Περσικού οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους του ιρανικού νησιού σε οξείδια του σιδήρου, κυρίως αιματίτη και υδροξείδια σιδήρου. Το Ορμούζ είναι γνωστό ως «Νησί του Ουράνιου Τόξου» λόγω των πολύχρωμων γεωλογικών σχηματισμών του.

Σύμφωνα με μελέτες και το Παρατηρητήριο Γης της NASA, το ιρανικό νησί αποτελεί έναν αλατούχο θόλο, όπου το αλάτι και άλλα πετρώματα έχουν ωθηθεί προς την επιφάνεια. Όταν ισχυρές βροχοπτώσεις χτυπούν το νησί, το νερό αναμιγνύεται με το ορυκτό πλούσιο έδαφος – γνωστό τοπικά ως «golak» – μεταφέροντας τα λεπτά κόκκινα σωματίδια σε ρυάκια και τελικά στη θάλασσα.

Εκεί, τα σωματίδια απορροφούν τα μικρότερα μήκη κύματος του φωτός και αντανακλούν το κόκκινο, δίνοντας στα νερά το χαρακτηριστικό χρώμα αίματος.

Πλημμύρες και ανακούφιση από τη λειψυδρία

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Χορμοζγκάν του Ιράν, με δρόμους να κλείνουν λόγω πλημμυρών.

Παρά τις ζημιές, σε πολλές ιρανικές πόλεις οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη βροχή, μετά από μήνες έντονης λειψυδρίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι βροχοπτώσεις στο Ιράν έχουν μειωθεί φέτος κατά περίπου 89% σε σύγκριση με τον μακροχρόνιο μέσο όρο, ενώ επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υπερκατανάλωσης υδάτινων πόρων.

Οι εικόνες από το Ορμούζ, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι, υπενθυμίζουν ταυτόχρονα την αυξανόμενη ευαλωτότητα της περιοχής στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

