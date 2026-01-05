Δεν περιορίστηκε στον ρόλο της θεατή στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, αλλά έκλεψε την παράσταση. Η 80χρονη μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ, Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ, έγινε viral μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τον αυθόρμητο χορό της, αποδεικνύοντας ότι η ενέργεια, το κέφι και το star quality δεν γνωρίζουν ηλικιακά όρια.

Get Right

Την ώρα που η Τζένιφερ Λόπεζ βρισκόταν στη σκηνή ερμηνεύοντας το Get Right, οι κάμερες στράφηκαν στο κοινό – και συγκεκριμένα στη μητέρα της. Με χαμόγελο, ρυθμό και έναν αυθορμητισμό που θύμιζε clubbing στα καλύτερά του, η Γουαδελούπε λικνιζόταν στους ρυθμούς του τραγουδιού, χωρίς ίχνος αμηχανίας.

Το αποτέλεσμα; Ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου με ιλιγγιώδη ταχύτητα.



Μέσα σε λίγες ώρες, το στιγμιότυπο ξεπέρασε τα επτά εκατομμύρια προβολές, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή. «Τώρα καταλαβαίνω από πού πήρε η Τζένιφερ», έγραφε ένας χρήστης, ενώ άλλοι τη χαρακτήριζαν «στόχο ζωής» και «απόδειξη ότι η χαρά δεν συνταξιοδοτείται ποτέ». Κάποιοι μάλιστα αστειεύτηκαν πως η Γουαδελούπε είναι «η νέα βασίλισσα του dance floor».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μητέρα της Λόπεζ γίνεται αντικείμενο θαυμασμού, ωστόσο αυτή τη φορά κέρδισε κάτι παραπάνω από συμπάθεια: κέρδισε τον τίτλο της πιο cool μαμάς της χρονιάς. Και αν κάτι απέδειξε αυτό το viral στιγμιότυπο, είναι πως το star quality μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση.

in.gr