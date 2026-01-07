Απρόοπτα προέκυψαν στον Τρέβορ Βαν Καμπ καθώς ετοιμάζονταν να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, μη μπορώντας να προβλέψει ότι το δαχτυλίδι θα του γλιστρούσε από τα χέρια.

Ο νεαρός άνδρας, αν και δεν είναι λάτρης του ύψους, αποφάσισε να κάνει την πρόταση γάμου στη φίλη του, Ντανιέλ Τζένκινς, στη διάσημη SkyBridge του Boyne Mountain Resort των ΗΠΑ. Η επιλογή του σημείου δεν έγινε τυχαία, καθώς η Τζένκινς τού είχε στείλει επανειλημμένως βίντεο στο TikTok με τη φωτισμένη κρεμαστή γέφυρα.

Ο Βαν Καμπ έκλεισε ένα ταξίδι-έκπληξη και ανέβηκαν μαζί στη γέφυρα, που ενώνει δύο βουνοκορφές. Καθώς γονάτισε όμως, εμφανώς νευρικός και ταραγμένος, το δαχτυλίδι γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε στο χιόνι από ύψος 36 μέτρων. Το ζευγάρι πανικοβλήθηκε, όμως γρήγορα αποφάσισε να προσπαθήσει να το βρει.

Το προσωπικό του Boyne Mountain Resort τούς βοήθησε. Ο Πατ Χάρπερ, επόπτης νυχτερινής βάρδιας, τους δάνεισε αρχικά έναν ανιχνευτή μετάλλων και στη συνέχεια, μαζί με δύο συναδέλφους του, άρχισε να ψάχνει στο χιόνι. Μετά από 20 έως 30 λεπτά ο ανιχνευτής ήχησε και ο Χάρπερ -που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τα κατάφερε- εντόπισε το δαχτυλίδι.

Την ώρα που το ζευγάρι σκεφτόταν να εγκαταλείψει και να αγοράσει νέο δαχτυλίδι, ο Χάρπερ εμφανίστηκε κρατώντας το μονόπετρο. Το ζευγάρι σκοπεύει να επιστρέψει στο θέρετρο για να διασχίσει ολόκληρη τη γέφυρα και να μοιραστεί την ιστορία του επεισοδιακού αρραβώνα με τους αγαπημένους του.

