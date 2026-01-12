Ένα χιουμοριστικό και απολαυστικό βίντεο με πρωταγωνίστρια μια ιδιαίτερα επίμονη αλεπού έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, έπειτα από ανάρτηση του NEXTA στην πλατφόρμα X, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αντιδράσεις.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε στο Καζακστάν, δείχνει μια αλεπού να επιχειρεί με θράσος να κλέψει ένα μικρό έλκηθρο φορτωμένο με ψάρια, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια των ψαράδων, ενώ αρνείται να τα παρατήσει ακόμα και όταν… καταδιώκεται.

Σύμφωνα με τη λεζάντα της ανάρτησης, οι ψαράδες στο Καζακστάν χρειάστηκε να επέμβουν για να σώσουν την ψαριά τους από τον «ταραχοποιό», που τραβούσε για ώρα το έλκηθρο με εμφανή αποφασιστικότητα.

Το στιγμιότυπο έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς χρήστες να θαυμάζουν το θάρρος – ή το θράσος – της αλεπούς, που φαίνεται να μην πτοείται καθόλου από την ανθρώπινη παρουσία, διεκδικώντας μέχρι τέλους το λάφυρό της.

🦊 “That fox has some nerve, damn it!” Fishermen in Kazakhstan barely saved their catch from the ginger troublemaker



The fox tried to steal a sled loaded with fish right in front of the men and refused to give up until the very end. pic.twitter.com/TlTT2zDuI5 — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026

protothema.gr