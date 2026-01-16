Ένας YouTuber με το όνομα LabCoatz υποστηρίζει ότι κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τη μυστική συνταγή της Coca-Cola, αμφισβητώντας έναν από τους πιο διαχρονικούς μύθους της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα YouTube, ο LabCoatz αναφέρει ότι, ύστερα από έρευνα που βασίστηκε σε ιστορικά έγγραφα, χημική ανάλυση και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, κατέληξε σε μια σύνθεση που –όπως ισχυρίζεται– προσεγγίζει τη θρυλική φόρμουλα του αναψυκτικού, η οποία παραμένει επίσημα απόρρητη εδώ και σχεδόν 140 χρόνια.

Όχι, μέσω εικασιών ή πρόχειρων πειραμάτων κουζίνας, αλλά με εργαλεία χημικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά εργαστήρια, όπως φασματομετρία μάζας και χρωματογραφία, και με μια διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο.

Η προσέγγισή του ξεφεύγει από τη συνηθισμένη λογική

Σε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 25 λεπτών, το οποίο μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, ο δημιουργός παρουσιάζει βήμα προς βήμα πώς προσέγγισε το πιο καλά φυλαγμένο εμπορικό μυστικό της βιομηχανίας αναψυκτικών. Η προσέγγισή του ξεφεύγει από τη συνηθισμένη λογική των «σπιτικών συνταγών» που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες στο διαδίκτυο. Αντί να βασιστεί στη γεύση ως αφετηρία, ξεκίνησε από τη χημική υπογραφή του ίδιου του προϊόντος, αναλύοντας τη μοριακή του σύσταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματά του, περίπου το 99% της Coca-Cola αποτελείται από γνωστά και σχετικά κοινά συστατικά: ζάχαρη, φωσφορικό οξύ, καφεΐνη και νερό. Το πραγματικό μυστήριο, όπως εξηγεί, δεν βρίσκεται εκεί, αλλά στο υπόλοιπο 1%, δηλαδή στο περίφημο σιρόπι γεύσης, γνωστό εδώ και δεκαετίες ως «Merchandise 7X». Αυτό το μικρό ποσοστό είναι που διαμορφώνει το άρωμα, την επίγευση και τη χαρακτηριστική «ξηρότητα» του αναψυκτικού.

Η ανάλυση αποκάλυψε ένα πολύπλοκο μείγμα αιθέριων ελαίων, τα οποία σε συνδυασμό δημιουργούν το αναγνωρίσιμο προφίλ της Coca-Cola. Ο LabCoatz αναφέρει συγκεκριμένες ενώσεις, όπως η άλφα-τερπινεΐνη που προέρχεται από εσπεριδοειδή, η κινναμαλδεΰδη από την κανέλα, καθώς και χημικά συστατικά που εντοπίζονται στο μοσχοκάρυδο και τον κόλιανδρο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έλαιο νερολί, το οποίο προέρχεται από άνθη πορτοκαλιάς και φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στο άρωμα.

Το σημείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσε το καθοριστικό «άλμα» στην έρευνα ήταν η κατανόηση της αίσθησης στυφότητας που αφήνει το αναψυκτικό στο στόμα. Πρόκειται για μια ιδιότητα που πολλές απομιμήσεις δεν καταφέρνουν να αναπαράγουν.

Ο YouTuber υποστηρίζει ότι αυτή η αίσθηση προέρχεται από τη χρήση τανινών, πιθανότατα οινολογικής προέλευσης, καθώς και από εκχύλισμα φύλλων κόκας από τα οποία έχει αφαιρεθεί η κοκαΐνη. Η χρήση φύλλων κόκας είναι ιστορικά τεκμηριωμένη στις πρώιμες συνταγές της Coca-Cola, αν και σήμερα επιτρέπεται μόνο σε απολύτως ελεγχμένη και αποκοκαϊνοποιημένη μορφή.

Αναζήτησε νόμιμες εναλλακτικές

Επειδή η πρόσβαση σε τέτοια εκχυλίσματα είναι αυστηρά ρυθμισμένη, ο LabCoatz αναζήτησε νόμιμες εναλλακτικές. Όπως αναφέρει, κατέληξε σε έλαιο τεϊόδεντρου για να προσεγγίσει το τερπενικό προφίλ της κόκας, σε συνδυασμό με βρώσιμες τανίνες. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του, παρουσίασε εντυπωσιακή χημική ταύτιση με το εμπορικό προϊόν.

Για να δοκιμάσει αν η επιστημονική ομοιότητα μεταφράζεται και σε γευστική, προχώρησε σε τυφλές δοκιμές γεύσης. Συμμετέχοντες κλήθηκαν να δοκιμάσουν τόσο την αυθεντική Coca-Cola όσο και τη δική του εκδοχή, χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι ποια. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο βίντεο δείχνουν ότι οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να διακρίνουν με συνέπεια τις δύο εκδοχές, ενώ ορισμένοι δήλωσαν ότι προτιμούν τη «χειροποίητη» συνταγή.

Η ίδια η Coca-Cola δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς. Η εταιρεία, άλλωστε, δεν έχει ποτέ κατοχυρώσει τη συνταγή της με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ακριβώς για να αποφύγει τη δημόσια αποκάλυψη των συστατικών και των αναλογιών. Το μυστικό της φόρμουλας, φυλαγμένο συμβολικά σε θησαυροφυλάκιο στην Ατλάντα, αποτελεί εδώ και έναν αιώνα βασικό στοιχείο του μύθου και του branding της.

Ανεξάρτητα από το αν ο LabCoatz έχει πράγματι «σπάσει» τον κώδικα ή αν απλώς έχει φτάσει πολύ κοντά, το εγχείρημά του φωτίζει με σπάνια διαύγεια το πώς η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να αποδομήσει ακόμα και τους πιο ισχυρούς εμπορικούς μύθους.

