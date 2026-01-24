Την κατασκευή μίας σειράς ρολογιών με εκτιμώμενη τιμή πώλησης 1,5 εκατομμύρια δολάρια έκαστο παρήγγειλε στην Jacob & Co, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας.

Το ρολόι έχει για βασικό θέμα τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του Μουκές Αμπάνι, ενώ το χειροποίητο αγαλματίδιο που στέκει στη μέση του καντράν εικονίζει τον μικρότερο γιο του μεγιστάνα.

Ένας λέων, μία τίγρης και συνολικά 397 πολύτιμοι λίθοι συναπαρτίζουν το Μπολιγουντιανής αισθητικής ρολόι.

Η διάσημη για τα πολυτελή της προϊόντα εταιρία, δεν έχει αποκαλύψει την τιμή, αλλά αυτή εκτιμάται περί τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή έμπνευσης του ρολογιού φαίνεται να είναι το «ιδιωτικό κέντρο διάσωσης και αποκατάστασης άγριας ζωής», ονόματι Βαντάρα, που φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 είδη, συμπεριλαμβανομένων λιονταριών, ελεφάντων και τίγρεων, εκτείνεται δε σε 3.500 στρέμματα.

Ο ζωολογικός κήπος έγινε πρωτοσέλιδο πέρυσι μετά από καταγγελίες για παράνομη απόκτηση και κακομεταχείριση ζώων.

Ο κήπος φιλοξένησε και τον γάμο του αιώνα του μεγιστάνα Αμάντ Αμπανί με την Ραντίκα Μέρσαντ.

Στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα αποκαλυπτήρια του ρολογιού, η Jacob & Co σημειώνει ότι το νέο πολυτελές ρολόι είναι «φόρος τιμής στην Βαντάρα» το δε αγαλματίδιο του Ανάντ στο κέντρο του καντράν είναι σύμβολο «διαχείρισης και ευθύνης».

Μας πληροφορεί επίσης ότι το ρολόι είναι φτιαγμένο από 397 πολύτιμους λίθους, όπως διαμάντια, πράσινα ζαφείρια και άλλα πετράδια.

naftemporiki.gr