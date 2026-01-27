Στιγμές τρόμου έζησαν τουρίστες στη Σρι Λάνκα όταν ένας ελέφαντας εφόρμησε και κατέστρεψε το όχημά τους αφού ένας από αυτούς προσπάθησε να του «προσφέρει φαγητό».

Το περιστατικό με πρωταγωνιστές Ρώσους τουρίστες – ανάμεσά τους και ένας 11χρονος – που το έβαλαν στα πόδια για να γλιτώσουν σημειώθηκε σε σαφάρι με άγρια ζώα.

An elephant attacked Russian tourists in Sri Lanka



The incident happened in a national park. A family with a child and their friends were driving along the road when they were blocked by a Ceylon elephant weighing about three tons.



Locals warn that such “patrols” are common:… pic.twitter.com/nddnJUcnCb January 26, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο βάρους τριών τόνων ελέφαντας αρχικά ταρακούνησε σαν καρυδότσουφλο το λευκό βανάκι με τους τουρίστες πριν να χρησιμοποιήσει την προβοσκίδα του για να «ξεριζώσει» την πόρτα αναζητώντας τα φρούτα που είχαν μαζί τους οι Ρώσοι.

«Παραλίγο να χάσουμε τη ζωή μας. Οδηγούσαμε προς έναν ελέφαντα, έναν άγριο ελέφαντα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το ταξίδι στη Σρι Λάνκα. Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα τραβούσα ένα βίντεο, χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα ότι μια γλυκιά στιγμή θα μετατραπεί σε τέτοιο χάος. Τώρα έχω μια ακόμα φοβία να προσθέσω στη συλλογή μου» δήλωσε η Λιλίγια Μιχαϊλόβσκαγια από το Καζάν που ήταν στο σαφάρι με τον 42χρονο σύζυγός τους και τον γιο τους

«Ήταν τόσο τρομακτικό, που το παιδί πάγωσε. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά, αλλά είμαστε όλοι σε σοκ» πρόσθεσε η Ρωσία τουρίστρια.

protothema.gr