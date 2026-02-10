Το Hin Sam Wan, γνωστό διεθνώς ως Three Whale Rock, είναι ένας εντυπωσιακός φυσικός σχηματισμός στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, που πήρε το όνομά του από την εντυπωσιακή ομοιότητά του με μια οικογένεια φαλαινών που μοιάζουν να «κολυμπούν» μέσα στο δάσος.

Ο σχηματισμός αποτελείται από τρεις τεράστιους, επιμήκεις και στρογγυλεμένους βράχους, οι οποίοι υψώνονται πάνω από την πυκνή βλάστηση της περιοχής, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση γιγάντιων κητωδών που επιπλέουν σε μια πράσινη «θάλασσα».

Ο σχηματισμός δημιουργήθηκε πριν από περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια, ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας διάβρωσης και τεκτονικής ανύψωσης. Ο άνεμος και η βροχή διαμόρφωσαν σταδιακά τον ψαμμίτη στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, λειαίνοντας τις επιφάνειες και δημιουργώντας ρωγμές που συνέβαλαν στο να πάρουν οι βράχοι τη στενή, επιμήκη μορφή που σήμερα θυμίζει φάλαινες.

Το Three Whale Rock βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ταϊλάνδης με το Λάος, μέσα σε μια δασώδη προστατευόμενη περιοχή με την ονομασία Phu Sing Forest Park. Ένα δίκτυο μονοπατιών πεζοπορίας οδηγεί στους τρεις βράχους, ωστόσο μόνο οι δύο μεγαλύτεροι —η «μαμά» και ο «μπαμπάς»— είναι προσβάσιμοι στο κοινό. Ο μικρότερος βράχος, το «μωρό», παραμένει κλειστός για επισκέπτες.

Σύμφωνα με το National Geographic, η θέα από τις «ράχες» των δύο μεγαλύτερων πέτρινων φαλαινών εκτείνεται μέχρι τον ποταμό Μεκόνγκ και τα βουνά της περιοχής Pakkading στο Λάος. Οι βράχοι βρίσκονται σε μια ψηλή ράχη και προεξέχουν πάνω από την κόμη του δάσους, ενισχύοντας την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για θαλάσσια πλάσματα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Το Three Whale Rock και η γύρω περιοχή αποτελούν τμήμα του υψιπέδου Khorat, μιας ζώνης ανυψωμένων ιζηματογενών πετρωμάτων που έχει δώσει σημαντικά απολιθώματα. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί ίχνη ζωής από την Κρητιδική περίοδο (145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια πριν), καθώς και από την Καινοζωική εποχή, η οποία εκτείνεται από πριν 66 εκατομμύρια χρόνια έως σήμερα.

Το Phu Sing Forest Park και οι χαρακτηριστικοί του βραχώδεις σχηματισμοί προστατεύονται ως περιοχές φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελώντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα γεωλογικά και τοπιακά αξιοθέατα της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης.

protothema.gr