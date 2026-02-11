Μια μοναδική χειμερινή εμπειρία προσφέρει η Εσθονία, όπου κάθε χρόνο, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν σε ακραία επίπεδα, δημιουργείται ένας εντυπωσιακός «παγωμένος δρόμος» μήκους 20 χιλιομέτρων πάνω στη Βαλτική Θάλασσα.

Πρόκειται για ένα «δρόμο» που συνδέει τα νησιά Saaremaa και Hiiumaa, επιτρέποντας στα αυτοκίνητα να διασχίσουν τη θάλασσα κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερα ψυχρών ημερών του χειμώνα.

Η θερμοκρασία στη βόρεια Ευρώπη φέτος ήταν αρκετά χαμηλή, ώστε ο πάγος να σχηματιστεί και να αντέξει το βάρος των οχημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να κινούνται με ασφάλεια πάνω στη θάλασσα, αναφέρει ο Guardian.

Η θάλασσα πάγωσε κι έγινε δρόμος στην Εσθονία

Η επίσημη λειτουργία του δρόμου ξεκίνησε την Κυριακή, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρά για να περάσουν. Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε ως απάντηση στην αυθόρμητη προσπάθεια των κατοίκων να διασχίσουν τον πάγο χωρίς επίσημη ασφάλεια, κάτι που ενέπλεκε σοβαρούς κινδύνους. Τα φέριμποτ δυσκολεύονταν να λειτουργήσουν κανονικά λόγω του πάγου, καθιστώντας τη δημιουργία του «παγωμένου δρόμου» απαραίτητη για την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Οι 9.000 κάτοικοι του Hiiumaa εξαρτώνται από το μεγαλύτερο νησί Saaremaa, με πληθυσμό περίπου 31.000, για ψώνια, καφέ ή μετακινήσεις σε σχολεία, ενώ η σύνδεση αυτή διασφαλίζει και την πρόσβαση στην ηπειρωτική Εσθονία. Ο δήμαρχος του Hiiumaa, Hergo Tasuja, τόνισε ότι η χρήση του πάγου αποτελεί μέρος της τοπικής κουλτούρας. «Οι κάτοικοι εδώ είναι δεμένοι με τη θάλασσα», είπε, εξηγώντας ότι για γενιές οι ντόπιοι χειμώνα καλοκαίρι χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες διαδρομές για μετακινήσεις και αναψυχή.

Η κατασκευή και συντήρηση του «παγωμένου δρόμου» δεν είναι απλή υπόθεση. Οι ειδικοί μετρούν το πάχος του πάγου κάθε 100 μέτρα, διασφαλίζοντας ότι το ελάχιστο πάχος των 24 εκατοστών τηρείται, και εξομαλύνουν τυχόν ανωμαλίες ή ρωγμές. Η σταθερότητα του πάγου παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο, ενώ η διαδρομή τροποποιείται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Η μόνη περίπτωση που η ζώνη δεν ενδείκνυται

Υπάρχουν αυστηροί κανόνες για την ασφαλή χρήση του δρόμου. Τα οχήματα δεν πρέπει να ζυγίζουν πάνω από 2,5 τόνους και η ταχύτητα περιορίζεται είτε κάτω από 20 χλμ/ώρα είτε μεταξύ 40 και 70 χλμ/ώρα, για να αποφεύγονται δονήσεις που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον πάγο.

Οι επιβάτες δεν φορούν ζώνες ασφαλείας και οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν εύκολα σε περίπτωση ατυχήματος για την έγκαιρη απομάκρυνση.

Ο Alexei Ulyvanov, κάτοικος Ταλίν, περιέγραψε την εμπειρία του ως εύκολη και ασφαλή, σημειώνοντας τη μοναδικότητα της οδήγησης πάνω σε θάλασσα. Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε παρόμοιος δρόμος ήταν πριν από οκτώ χρόνια, καθώς οι χειμώνες της χώρας είχαν προηγουμένως μικρότερη διάρκεια και θερμοκρασίες υψηλότερες από τις απαιτούμενες.

Η εταιρεία Verston Eesti, υπεύθυνη για την κατασκευή και συντήρηση του δρόμου, ανακοίνωσε ότι φέτος θα ανοίξει άλλους δύο παγωμένους δρόμους, που θα συνδέουν την ηπειρωτική Εσθονία με δύο μικρότερα νησιά, ενισχύοντας την καθημερινή κινητικότητα και διατηρώντας ζωντανή την παράδοση της χώρας.

Πηγή: iefimerida.gr