Αίσθηση προκάλεσε στη Γενεύη η εμφάνιση του πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ο οποίος συμμετείχε σε δοκιμασία κάμψεων μαζί με το απόσπασμα ασφαλείας των πεζοναυτών που υπηρετεί στην αμερικανική αποστολή.

Ο Μάικ Γουόλτς, φορώντας κοστούμι και γραβάτα, κατέβηκε στο πάτωμα δίπλα στους άνδρες του Marine Security Detachment και εκτέλεσε τις επαναλήψεις στον ίδιο ρυθμό με εκείνους, χωρίς διακοπή. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ακούγεται να δίνει ρυθμό και να ενθαρρύνει τους πεζοναύτες, καθώς ολοκληρώνουν τα σετ υπό τα φώτα της αίθουσας.

'FIT FOR DUTY!': Mike Waltz, the U.S. ambassador to the United Nations, showed he's still got it during a visit to the U.S. Mission in Geneva, Switzerland, by cranking out pushups alongside a group of Marines. pic.twitter.com/DOpPSpi7mo February 12, 2026

Στο τέλος του βίντεο δηλώνει «έτοιμος για υπηρεσία», πανηγυρίζοντας μαζί με τους στρατιώτες, υπογραμμίζοντας –όπως μεταδίδεται– ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα ξεκινά από την ηγεσία.

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψής του στο απόσπασμα της Γενεύης, το οποίο έχει την ευθύνη της ασφάλειας των αμερικανικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για ζητήματα εμπορίου, εξοπλισμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την ίδια λογική, οι πεζοναύτες διατηρούν υψηλά πρότυπα φυσικής κατάστασης, με τον πρέσβη να επιλέγει να συμμετάσχει ενεργά.

