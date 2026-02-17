Μία Ρωσίδα αρχιτέκτονας που ζει στο Μιλάνο έγινε viral όταν αποκάλυψε ότι ήταν εκείνη που κρατούσε το πλακάτ της ουκρανικής αποστολής στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Αναστασία Κουτσέροβα, η οποία ζει στην ιταλική μεγαλούπολη τα τελευταία 14 χρόνια, εμφανίστηκε στην τελετή σχεδόν αθέατη, φορώντας ασημί μπουφάν με κουκούλα και σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου.

Στη συνέχεια η Ρωσίδα αποκάλυψε μέσα από λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνέντευξή της στο Associated Press ότι εκείνη ήταν η εθελόντρια που οδήγησε τους πέντε Ουκρανούς αθλητές στο στάδιο Σαν Σίρο.

Με τα νύχια της βαμμένα στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, η Ρωσίδα Αναστασία Κουτσέροβα πόζαρε στον φακό του AP με φόντο την Αψίδα της Ειρήνης στο Μιλάνο.



«Όταν βαδίζεις δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, συνειδητοποιείς ότι έχουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να νιώθουν μίσος προς οποιονδήποτε Ρώσο», είπε η Κουτσέροβα στο AP. «Ωστόσο, θεωρώ σημαντικό να κάνεις ακόμη και μια μικρή πράξη για να δείξεις ότι ίσως δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο».

Η επιλογή της Ρωσίδας και η αναγνώριση

Αρχικά, η κατανομή των χωρών ήταν τυχαία, αλλά η χορογράφος ρώτησε τους εθελοντές αν είχαν προτιμήσεις. Η Κουτσέροβα επέλεξε την Ουκρανία.

iefimerida.gr