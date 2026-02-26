Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ανδρικό χόκεϊ επί πάγου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς από την ομάδα των ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 1980 σημαδεύτηκε από ένα γκολ και μια φωτογραφία που ήδη θεωρείται εμβληματική.

Πρωταγωνιστής και στις δύο περιπτώσεις ο 24χρονος σταρ του NHL Τζακ Χιουζ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί στο στόμα χάνοντας τα δόντια του, πέτυχε στην παράταση το νικητήριο τέρμα απέναντι στον Καναδά.

H φωτογράφος του Getty Images, Έλσα Γκάρισον, τον απαθανάτισε σε μία στιγμή πανηγυρισμού. Στη φωτογραφία της, ο Χιουζ εμφανίζεται με το ένα χέρι ψηλά, είναι τυλιγμένος με την αμερικανική σημαία, ενώ το στόμα του είναι ματωμένο καθώς έχουν σπάσει τα μπροστινά του δόντια. Η φωτογραφία, όπως σχολιάζει το CBS, πιθανότατα θα μείνει στην ιστορία.

Η φωτογράφος πίσω από την εμβληματική φωτογραφία εξηγεί πώς την τράβηξε

Η Γκάρισον μιλώντας στο CBS News 24/7 από το Μιλάνο όπου βρισκόταν εξήγησε ότι «απλώς έκανε τη δουλειά της» και ότι αρκετά αργότερα αντιλήφθηκε τη δυναμική της φωτογραφίας. Εξηγώντας πως τράβηξε τη φωτογραφία περιέγραψε ότι κινήθηκε περιμετρικά του παγοδρομίου, αφού είχε ήδη εντοπίσει πού κάθονταν οι οικογένειες των παικτών, προβλέποντας ότι εκεί θα κατευθύνονταν μετά τη λήξη. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι πανηγυρισμοί, έσπευσε προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι γονείς του Χιουζ και κατάφερε να τραβήξει τη φωτογραφία παρά το γεγονός ότι της απέμεναν μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

«Παρόλο που τα αθλήματα είναι πολύ αυθόρμητα, κάνω πολύ προγραμματισμό στο μυαλό μου με όλα αυτά τα διαφορετικά σενάρια. Έτσι, όταν συμβαίνουν πράγματα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ξέρω ακριβώς τι θα κάνω και απλώς το κυνηγάω», είπε η Γκάρισον, σημειώνοντας ότι οι γονείς του Χιούζ κάθονταν ακριβώς πίσω της όταν τράβηξε τη φωτογραφία.

Η φωτογραφία έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes στην ανάρτηση της Γκάρισον στο Instagram. «Είμαι ακόμα σοκαρισμένη, ειλικρινά», δήλωσε η φωτογράφος. Όταν ρωτήθηκε πώς ένιωσε που το όνομά της αναφέρθηκε δίπλα σε θρύλους της αθλητικής φωτογραφίας, η Γκάρισον απλώς γέλασε. «Καμία πίεση», είπε και απέδωσε το αποτέλεσμα τόσο στις ικανότητές της όσο και σε στη «τύχη της στιγμής».

