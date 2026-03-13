Viral έγινε στις ΗΠΑ το βίντεο με τον πρώην πρόεδρο της χώρας Μπιλ Κλίντον να σπρώχνει την πρώην πρώτη κυρία και υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον ενώ ήταν σε διάβαση πεζών στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

Το περιστατικό συνέβη ενώ οι Κλίντον περπατούσαν μετά από μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη και μια επίσκεψη στην κόρη τους, Τσέλσι.

Το βίντεο δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να χαμογελά καθώς σπρώχνει τη σύζυγό του με τη Χίλαρι Κλίντον να κάνει πίσω και να σηκώνει τα χέρια της για να αποφύγει να την σπρώξουν στο δρόμο, λέγοντας: «Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό».

«Δεν είναι καλή ιδέα», απάντησε ο Μπιλ Κλίντον χαμογελώντας με το ζευγάρι λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να διασχίζει το δρόμο αφού άνοιξε το φανάρι για τους πεζούς

A viral clip from New York City shows Bill Clinton appearing to nudge Hillary Clinton toward a crosswalk at a busy intersection.



Hillary immediately pulled back and protested, saying: “No, no, no… don’t do that.”



Bill reportedly replied jokingly that it "wasn't a good idea."

